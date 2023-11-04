Перейменування Червонограда. Це не перший подібний скандал

Частина українців шалено опирається змінам, час яких настав

Цікаві обговорення про те, як купка галасливих мешканців Червонограда не хоче назви Кристинопіль, бо це типу польська.

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Емм, у нас є низка міст і сіл, які були засновані в часи Речі Посполитої – і що? Я росла в місті, яке заснував польський уряд і польський урядник Шіножацький. І нічого – гарна українська назва Недригайлів, якої нема ніде.

Набагато краще канєшна буть 100500-м Первомайськом чи Октябрськом.

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До слова, не знаю імен ініціативної групи, яка зайнялась перейменуванням міста в Кристинопіль. Але ловіть цікаву історію.

Минулого року перейменовували Новоград-Волинський у Звягель. Що неслось? Особливо плювали в активістів «мамочки Новограда», які писали, що їм і так сойдьот. Однак був один із осінніх обстрілів масштабних і на Житомирщині не було інтернету та світла багато годин поспіль. А в цей час Рада перейменувала місто в його історичну назву. «Мамочки» прокинулись уже в Звягелі і нічого, вивчили нову назву.

Ще цікавіша була історія перейменування Комсольська в Горішні плавні. Отам було масштабне політичне рубилово, крики з трибуни ВР. Коментування від президента, що він не дуже в захваті. Були вибрики місцевої влади, як лишити радянську владу і ще був суд найвищого рівня – рішення оскаржували в ВСУ. Пройшли роки – уже скоріше Комсомольск звучить дико.

Таж сама маячня була з Кіровоградом, який зараз Кропивницький. Мудрі громадяни взагалі наголосували Єлисаветград. Але Рада затвердила Кропивницький. І я багато разів чула від мешканців пестливе: «наш Кроп», «поїхали на Кропік», «у нас в Кропе».

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Тому сили і терпіння тим, хто лупає сю скалу в Черновонограді. Упоротим бабкам і дідам та хитрому меру бажаю одного – займіться чимось корисним. А не опирайтесь змінам, час яких настав.