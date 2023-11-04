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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка

Перейменування Червонограда. Це не перший подібний скандал

glavcom.ua
Мешканці не захотіли позбутись радянської назви
фото з відкритих джерел

Частина українців шалено опирається змінам, час яких настав

Цікаві обговорення про те, як купка галасливих мешканців Червонограда не хоче назви Кристинопіль, бо це типу польська.

Емм, у нас є низка міст і сіл, які були засновані в часи Речі Посполитої – і що? Я росла в місті, яке заснував польський уряд і польський урядник Шіножацький. І нічого – гарна українська назва Недригайлів, якої нема ніде.

Набагато краще канєшна буть 100500-м Первомайськом чи Октябрськом.

До слова, не знаю імен ініціативної групи, яка зайнялась перейменуванням міста в Кристинопіль. Але ловіть цікаву історію.

Минулого року перейменовували Новоград-Волинський у Звягель. Що неслось? Особливо плювали в активістів «мамочки Новограда», які писали, що їм і так сойдьот. Однак був один із осінніх обстрілів масштабних і на Житомирщині не було інтернету та світла багато годин поспіль. А в цей час Рада перейменувала місто в його історичну назву. «Мамочки» прокинулись уже в Звягелі і нічого, вивчили нову назву.

Ще цікавіша була історія перейменування Комсольська в Горішні плавні. Отам було масштабне політичне рубилово, крики з трибуни ВР. Коментування від президента, що він не дуже в захваті. Були вибрики місцевої влади, як лишити радянську владу і ще був суд найвищого рівня – рішення оскаржували в ВСУ. Пройшли роки – уже скоріше Комсомольск звучить дико.

Таж сама маячня була з Кіровоградом, який зараз Кропивницький. Мудрі громадяни взагалі наголосували Єлисаветград. Але Рада затвердила Кропивницький. І я багато разів чула від мешканців пестливе: «наш Кроп», «поїхали на Кропік», «у нас в Кропе».

Тому сили і терпіння тим, хто лупає сю скалу в Черновонограді. Упоротим бабкам і дідам та хитрому меру бажаю одного – займіться чимось корисним. А не опирайтесь змінам, час яких настав.

Читайте також: Мешканці Червонограда вирішили, що робити з перейменуванням міста
Джерело
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Теги: історія Горішні Плавні декомунізація місто

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Марина Данилюк-Ярмолаєва

Перейменування Червонограда. Це не перший подібний скандал
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