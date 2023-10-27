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Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль

Діана Гасюк
glavcom.ua
Данілов: Україна має докази про причетність Росії до нападу на Ізраїль
Упродовж останніх трьох днів до 7 жовтня відзначалося зниження кібератак на український кіберпростір
фото з відкритих джерел

Данілов: «Росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною»

Україна має технічне підтвердження того, що Росія брала безпосередню участь у нападі на Ізраїль. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«У нас є навіть технічні показники того, що Росія брала величезну участь у цьому (нападі на Ізраїль – ред.). Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які є на нашу країну», – заявив Данілов.

Він повідомив, що впродовж останніх трьох днів до 7 жовтня (дня нападу ХАМАС на Ізраїль) відзначалося зниження на 70% кібератак на український кіберпростір.

«Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу», – підкреслив секретар РНБО.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАСу.

Як повідомлялося, 2,3 млн жителів Сектору Гази залишились без інтернету та телефонного зв’язку через авіаудари Ізраїлю.

Нагадаємо, вночі проти 27 жовтня Ізраїль провів уже другу операцію на території Сектора Гази. Зазначається, що ЦАХАЛ направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угрупування ХАМАС. Військові стверджують, що рейд поблизу району Шуджайя на сході міста Газа був здійснений силами піхоти, бойової та бронетехніки. Ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

Теги: росія Ізраїль військові Україна Сектор Гази ХАМАС Олексій Данілов танки росіяни

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