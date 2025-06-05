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Через торгову війну з Китаєм у США виник дефіцит популярного товару

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Через торгову війну з Китаєм у США виник дефіцит популярного товару
Виробники вже почали переносити потужності з Шеньчженя в Індонезію, щоб уникнути тарифів
фото: reuters

У травні до США надійшло лише 71 офіційне відправлення вейпів з Китаю – проти майже 1200 за той самий період торік

Популярні бренди вейпів можуть зникнути з продажу в США або суттєво подорожчати. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що імпорт із Китаю майже зупинився через високі мита і масові вилучення нелегальної продукції. У травні до США надійшло лише 71 офіційне відправлення вейпів з Китаю – проти майже 1200 за той самий період торік. Джерела на ринку стверджують, що американські оптовики вже обмежують закупівлі через нестачу товару і зростання цін.

Зростання мита до 30% і вилучення тисяч пристроїв, зокрема в Чикаго, призвели до перебоїв у поставках Geek Bar – одного з найпопулярніших нелегальних брендів. Ціни зростають, проте попит не падає – дистриб’ютори кажуть, що залежні покупці продовжують купувати продукцію.

Виробники вже почали переносити потужності з Шеньчженя в Індонезію, щоб уникнути тарифів. Утім, навіть із новими маршрутами FDA посилює контроль і готується до ще жорсткішого тиску на ринок.

До слова, куріння вейпу притупляє мозок студентів. Про це йдеться у новому дослідженні науковців, пише Medical Xpress. Так, студенти коледжів, які курять вейп, мають нижчі показники когнітивних функцій, ніж ті, хто не курить. Про відповідне дослідження дослідники повідомили 15 вересня на щорічній зустрічі Американської неврологічної асоціації в Орландо, штат Флорида.

Ризик може бути ще більшим у людей, які курять саме вейп, переконаний Покар. «Люди в дослідженні, які раніше курили цигарки, як правило, викурюють три-чотири цигарки на тиждень, але з вейпінгом тепер вони викурюють двічі, тричі або більше, особливо якщо вони курять і вейплять», – сказав Покар.

Нагадаємо, із 11 липня 2024 року в Україні заборонено продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Крім того, будь-яка оболонка тютюнових виробів, включно з сигаретами, має містити розширені медичні застереження. Відповідні законодавчі обмеження запроваджені ще минулого року, а тепер вони набрали чинності. 

Як відомо, Бельгія заборонить продаж одноразових електронних сигарет з 1 січня 2025 року. Це зроблять з міркувань безпеки здоров’я населення та навколишнього середовища. Про це повідомляє Euronews.

Вейпи перетворилися на загрозу через дешевизну і стали легким способом для підлітків почати курити й «підсісти» на нікотин, заявляє міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбрукке.

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Теги: США

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