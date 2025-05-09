Мерц оголосить у Німеччині найдзвичайний стан через міграцію та біженців – Welt

Канцлер Мерц хоче «надзвичайного стану у країні» через надмірну міграцію

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що оголосить у країні надзвичайну ситуацію через проблеми з мігрантами. Про це повідомило німецьке видання Die Welt із посиланням на джерела в уряді, пише «Главком».

«Метою є активація статті 72 Договору про функціонування Європейського Союзу. Сусідні країни будуть проінформовані», – уточнили журналісти.

Ця стаття передбачає можливість відмови у наданні притулку біженцям, а також супроводжується посиленням контролю на кордонах та прискоренням процедур депортації.

Після набуття чинності статтею буде припинено дію Дублінської угоди, що дасть німецькій владі можливість посилити контроль на кордоні та відмовляти заявникам у наданні притулку.

Скориставшись «надзвичайною ситуацією», новий уряд має намір відступити від частини європейських правил для захисту внутрішньої безпеки.

До слова, під час передвиборчої кампанії Мерц заявляв, що з першого дня на посаді канцлера розпорядиться закрити кордони та зупинити незаконну міграцію навіть для людей з правом на захист.

Мерц вимагав значного обмеження «тривалого нелегального потоку» мігрантів, стверджуючи, що це вже підриває суспільну згуртованість. На його думку, повернення біженців є юридично можливим, оскільки вони вже перетнули щонайменше одну безпечну країну перед Німеччиною.

Нагадаємо, нова влада Німеччини скасовує розпорядження колишнього кабінету міністрів від 2015 року, що дозволяє прохачам притулку в'їжджати в країну, вона розгортатиме їх на кордонах. Про це заявив глава МВС ФРН Александер Добріндт