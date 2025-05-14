Країни НАТО розробляють план, аби виконати головну вимогу Трампа – Bloomberg

Генсек НАТО Рютте підштовхує союзників погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, з додатковими 1,5%, виділеними на ширший набір витрат, пов'язаних з обороною

Планується перебалансування витрат в альянсі, враховуючи величезну частку США в порівнянні з європейськими союзниками по НАТО та Канадою

Союзники по НАТО почали виробляти угоду про значне збільшення витрат на оборону таким чином, щоб це могло задовольнити вимогу президента США Дональда Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Так, переговорники у військовому альянсі домагаються прогресу на шляху до досягнення 5% ВВП на оборону та витрати, пов'язані з обороною, до 2032 року напередодні саміту Організації Північноатлантичного договору в Гаазі, повідомляють дипломати, знайомі з цим питанням. Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять цю ініціативу на зустрічі в турецькому місті Анталія у середу та четвер.

Угода про витрати на оборону в масштабах, яких вимагає Трамп (жоден із 32 членів НАТО, включно зі США, не досяг цього порогу), стане найбільшим збільшенням витрат західних союзників з часів закінчення холодної війни.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підштовхує союзників погодитися на рівень 3,5% ВВП протягом наступних семи років, з додатковими 1,5%, виділеними на ширший набір витрат, пов'язаних з обороною.

Рютте, виступаючи перед журналістами в США минулого місяця, сказав, що метою саміту в Гаазі, першого саміту Трампа після повернення до Білого дому, буде перебалансування витрат в альянсі, враховуючи величезну частку США в порівнянні з європейськими союзниками по НАТО та Канадою.

Нова основна мета в 3,5% заснована на амбітних нових планах оборони, що розробляються НАТО. Альянс поширив докладні, суворо засекречені списки озброєнь та інших можливостей серед урядів країн-членів, які керівники оборонних відомств обговорять у Брюсселі 14 травня.

Очікується, що саміт буде коротшим за попередні зустрічі і буде присвячений витратам і промисловому зростанню, завершившись короткою декларацією, за словами європейських дипломатів. Один дипломат сказав, що темою буде альянс, а не майбутнє України.

Нагадаємо, Сполучені Штати більше не гарантують безпеку Європи та закликали союзників по НАТО до збільшення витрат на оборону. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає «Главком».

За його словами, сучасні загрози вимагають іншого підходу до колективної безпеки. США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

Водночас американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн. Про це інформує «Главком» з посиланням на Bloomberg.