У Пентагоні панує хаос? Трамп зреагував на скандали навколо Гегсета

Медіа повідомляли, що Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує міністра оборони США Піта Хегсета після низки скандалів. Як передає Главком, про це повідомляє Bloomberg та Reuters.

«Піт робить чудову роботу. Всі ним задоволені», – сказав Трамп. Відповідаючи на запитання, чи впевнений він у Гегсеті, Трамп відповів: «О, абсолютно».

Слова американського лідера пролунали на тлі того, як колишній речник Гегсета Джон Улліот заявив про шалену плинність кадрів у відомстві. За його словами, це «повномасштабний крах», який може коштувати Гегсету посади

«Це ті самі старі речі зі ЗМІ. Це старе. Спробуйте знайти щось нове», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про другий чат.

Також міністр оборони США Піт Гегсет може не затриматися надовго на посаді, оскільки в його відомстві нині панує «повний хаос». Таку думку висловив Politico колишній речник Пентагону Джонатан Елліот, повідомляє «Главком».

За словами речника Пентагону, хаос у військовому відомстві був викликаний масовими звільненнями та скандалами із витоком секретної інформації.

Елліот вважає, що дестабілізація діяльності Міноборони США стала «суттєвим відволікаючим фактором» для американського президента Дональда Трампа, який славиться тим, що «притягує своїх високопосадовців до відповідальності». «З огляду на це важко уявити, що міністр оборони Піт Гегсет надовго втримається у своєму кріслі», – припускає Джонатан Елліот.

Раніше «Главком» повідомляв, що міністр оборони США Піт Гегсет знову потрапив у скандал через витік секретних даних. У березні викладав дані про майбутні удари по Ємену в закритий груповий чат у месенджері Signal, учасниками були не тільки люди з його професійного оточення, а й його дружина, а також брат та адвокат.

До цього Трамп заявляв, що жодних секретних даних у чаті Signal, про який писав журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, не передавали. Так він відреагував на твердження Голдберга, що міністр оборони Піт Хегсет нібито розкрив у листуванні «оперативні деталі майбутніх ударів по Ємену».