Трамп та Стармер провели телефонну розмову: що обговорювали

Під час розмови Трамп та Стармер приділили увагу України та погодилися з тим, що на Путіна треба чинити тиск

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання, зокрема щодо України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg і сайт британського уряду.

Повідомляється, що сторони торкнулися теми економічного партнерства між Великою Британією та США. Вони відзначили продуктивність переговорів щодо угоди про економічне процвітання та домовилися продовжувати обговорення цього тижня.

Окрему увагу під час розмови приділили Україні. Стармер розповів Трампу про результати зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі, що відбулася 27 березня.

Також обидва лідери підтвердили необхідність продовження тиску на російського президента Володимира Путіна.

«Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна», – йдеться в заяві британського уряду.

Трамп і Стармер домовилися залишатися на зв’язку в найближчі дні.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів, що на його країну чинили тиск, вимагаючи розкритикувати конфлікт між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в Білому домі. Про це він зазначив в інтерв’ю The New York, інформує «Главком».

«У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже вдало, ми були під тиском, щоб дуже критично виступити з квітчастими прикметниками, щоб описати те, що відчували інші», – згадував Стармер. «Я вважав, що краще взяти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку».