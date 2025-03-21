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Посадити у в'язниці Сальвадору: Трамп запропонував покарання для паліїв Tesla

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Посадити у в'язниці Сальвадору: Трамп запропонував покарання для паліїв Tesla
Раніше Трамп вже заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення
фото: whitehouse.gov

Трамп: «Я з нетерпінням чекаю, коли хворі терористичні бандити отримають 20-річні терміни ув'язнення за те, що вони роблять з Теслою»

Президент США Дональд Трамп заявив, що звинувачені у підпалі автосалонів Tesla могли б відбувати покарання у в’язницях Сальвадору. Як передає «Главком», про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.

«Я з нетерпінням чекаю, коли хворі терористичні бандити отримають 20-річні терміни ув'язнення за те, що вони роблять з Ілоном Маском і Теслою. Можливо, вони могли б відбувати їх у в'язницях Сальвадору, які віднедавна прославилися такими чудовими умовами утримання!» – написав президент США.

Посадити у в'язниці Сальвадору: Трамп запропонував покарання для паліїв Tesla фото 1
скриншот із соцмережі

Раніше Трамп вже заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення. 

Нагадаємо, активісти залили фарбою дилерський центр Tesla в канадському Монреалі. Двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Tesla, після чого дістали плакат із написом «останнє покоління». Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей у ​​віці 21 року.

Раніше міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді – розпочинається цього тижня. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі».

До слова, американський мільярдер, очільник департаменту урядової ефективності (DOGE) Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla.

Як повідомлялося, американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

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Теги: Дональд Трамп Tesla Ілон Маск

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