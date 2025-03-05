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Масована атака дронів, виступ Трампа у Конгресі: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Масована атака дронів, виступ Трампа у Конгресі: головне за ніч
Житлові будівлі зайнялись через атаку дронів на Одещину
фото: ДСНС Одещини

«Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?», – Трамп про війну Росії проти України

Російська армія завдала удару по Одещині та Харкові, вибухи лунали і в Києві, Трамп виступає в залі Капітолію перед Конгресом США, Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр, Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 5 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Російські дроні атакували Одещину

Внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. Постраждалих немає.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.

У Харкові через атаку дронів пошкоджені автомобілі

Ворожий дрон поцілив по цивільному підприємству у Немишлянському районі міста. За його словами пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих.

«Відбулось влучання в промисловій зоні Немишлянського району. Внаслідок вибуху пошкоджено фасади двох складських приміщень. Пошкоджено два приватні автомобілі та два тролейбуси» - розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За попередніми даними, для обстрілу ворог використав дрон-камікадзе під назвою «Герань-2».

Президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі

Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась». 

«Ми тільки починаємо. Наша країна стоїть на порозі повернення, подібного якому світ ще не бачив і, можливо, більше ніколи не побачить», – сказав Трамп.

Коли Трамп почав свою промову, її намагались зірвати демократи. Вони продовжували перекрикувати виступ Трампа, поки не втрутився спікер палати представників США Майк Джонсон. Він закликав конгресменів зберігати порядок в залі Капітолію.

Конгресмена Ела Гріна за гучні вислови вже вивели з зали засідань. Більшість демократів одягнули рожеві елементи одягу, ймовірно, на знак протесту. Вони тримали у руках таблички з написами «Брехня». Також вони використовували фразу «Маск краде».

Демократи не підводяться, коли паралельно вставали інші конгресмени, та не аплодували Трампу. 

Слова Трампа про Україну під час виступу перед Конгресом

Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. За його словами, «кінця цій війні не видно». Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

«Ви хочете, щоб це тривало ще 5 років?», – Трамп про війну Росії проти України.

У своїй промові він також наголосив, що Європа витратила більше на російські нафти та газ, ніж на оборону Україна, водночас США витратили сотні мільярдів «на Україну без жодних гарантій».

Трамп відзначив, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин.

«Я ціную, що він надіслав цього листа», – сказав Трамп. Щодо припинення військової допомоги американський лідер нічого не сказав.

Протест біля Капітолію перед виступом Трампа

Поблизу будинку Конгресу США, що називається Капітолієм, декілька десятків людей з українськими прапорами влаштували протест. 

«Stand with Ukraine»: такі гасла викрикували люди на вулиці перед виступом президента Трампа у Конгресі. Люди закликають активізуватись щодо питань про Україну, деякі приїхали з інших міст на протест.

Вони кажуть, що політики, які вже з'їжджаються до Капітолію «їх однозначно побачили».

«Коли хороші хлопці з Конгресу США вагаються чи продовжувати підтримку для України, Росія в цей час не вагається, вона вбиває мирних людей», – каже одна з активісток.

Білий дім заперечив інформацію про підписання угоди щодо надр

Білий дім спростував інформацію про те, що Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори щодо угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшої кореспондентки Білого дому Джекі Генріхіз.

У соціальній мережі Х Генріхіз опублікувала допис, в якому зазначила, що зрушень щодо угоди про корисні копалини немає.

«Джерела в Білому домі кажуть, що цей звіт Reuters не відповідає дійсності – наразі жодного руху у цьому напрямку немає,» – написала вона.

Раніше агенство Reuters повідомляло, що Сполучені Штати та Україна все ж підпишуть угоду про корисні копалини

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Теги: росія переговори корисні копалини ракета чоловік Україна протест Дональд Трамп Європа армія Майк Джонсон

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