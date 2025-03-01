«Ми готові до миру, але нам потрібні гарантії безпеки»: головні заяви президента Зеленського

Зеленський вважає, що стосунки з Трампом можна врятувати, оскільки історичний зв’язок між народами США та України міцний

Президент Володимир Зеленський дав інтерв‘ю Fox News та розповів про угоду щодо корисних копалин, суперечку з Трампом та про необхідність гарантій безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Головні заяви Володимира Зеленського:

«Ми готові до миру. Але нам потрібні гарантії безпеки»;

«Україна все ще готова укласти угоду про копалини з США, але коли це станеться – залежить від американської сторони. Угода має бути кроком до гарантій безпеки»;

Президент Зеленський подякував Трампу та народу США за допомогу та сказав: «ви допомогли нам вижити. Я шкодую про те, що сталося»;

«Я поважаю наших воїнів і цивільних. Я не можу просто сказати зупинитися, ніхто не зупиниться, тому що всі думають, що путін завтра повернеться. Потрібні безпекові гарантії»;

«Трамп сказав, що хоче бути посередині. Але я хотів би, щоб він був на нашому боці. росія принесла війну в нашу країну, наші сім'ї. Вони агресори. Тому для нас важливо, щоб США були на нашому боці і робили сильні дії проти росії»;

На запитання про те, чи думає Зеленський, що відносини між ним та Трампом будуть відновлені: «Так, звісно, тому що ці відносини більші, ніж між президентами. У нас історично були міцні відносини»;

Зеленський пояснив, чому сталася суперечка: «Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати біжать, втрачено мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Де ж тоді дружба між США та Україною?».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».