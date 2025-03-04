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Зупинка військової допомоги від США, план переозброєння Європи. Головне за 4 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зупинка військової допомоги від США, план переозброєння Європи. Головне за 4 березня
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні

Зупинка військової допомоги від США, план переозброєння Європи, Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ. «Главком» склав добірку новин 4 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зупинка військової допомоги від США

Сьогодні, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

«Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни», – каже глава нашої держави.

Тим часом український лідер доручив міністру оборони, керівникам розвідок та дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги.

Фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 4 березня, представила оборонний пакет ЄС з метою збільшення витрат на оборону. У своєму виступі щодо плану оборони Європи, фон дер Ляєн наголосила, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку.

За словами посадовиці, план переозброєння Європи – це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду протягом цього десятиліття.

США ввели нові мита на імпорт із Канади та Мексики

Президент США Дональд Трамп ввів мита щодо Канади та Мексики для боротьби з надзвичайною загрозою національній безпеці Сполучених Штатів, зокрема громадській охороні здоров'я, яку є неконтрольованим оборотом наркотиків.

Рішення було ухвалено відповідно до Закону про надзвичайні економічні повноваження.  Вашингтон звинуватив мексиканський уряд у нездатності організувати на належному рівні боротьбу з діяльністю наркокартелів. У зв'язку з цим злочинні організації розширюють свій нелегальний бізнес у Канаді.

Сили оборони атакували низку важливих об'єктів РФ

Сили оборони у ніч проти 4 березня атакували низку важливих об'єктів Росії. Мова про нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів.

Так, у Ростовській області РФ уражено нафтоперекачувальну інфраструктуру окупантів, залучену в забезпеченні армії загарбників. Також є влучання по виробничих потужностях Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області.

Крім того, повідомлялося про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.

СБУ повідомила про підозру російському актору Охлобистіну

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського актора-пропагандиста Івана Охлобистіна, який агітує за війну РФ проти України.

За даними слідства, у вересні 2022 року він став хедлайнером концерту-мітингу на червоній площі в Москві, який відбувся з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу Росії.

Крім того, СБУ задокументувала й інші виступи фігуранта, де він агітував до поширення кремлівського режиму по всій території України.

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Теги: США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський військова допомога

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