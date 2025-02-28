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Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори»
фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP / Avalon

Українська сторона хотіла продовжити переговори, але отримала відмову

Після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що Трамп проконсультувався з віце-президентом Венсом, державним секретарем США Рубіо, міністр фінансів Бессент та іншими. Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори».

Потім він доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.

Поки Трамп обговорював все це зі своєю командою, українська делегація чекала в окремій кімнаті неподалік, що є стандартною практикою під час візитів іноземних лідерів. Зазвичай, після основної зустрічі обидві сторони знову збираються за обідом, але цього не сталося.

За словами джерела CNN у Білому домі, українська сторона хотіла продовжити переговори, але отримала відмову, і потім Зеленський покинув Білий дім.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, під час якої розгорілася суперечка, Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Згодом стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не підписали угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

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Теги: Україна Вашингтон США переговори президент Володимир Зеленський Дональд Трамп міністр

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