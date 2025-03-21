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Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стали відомі деталі бізнес-планів Трампа у Києві
Трамп до президентства розвивав численні проєкти, включаючи хмарочоси, готелі та казино. Серед найвідоміших це Trump Tower у Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Діти Трампа відвідували Київ, щоб вивчити тут потенційні проєкти

До часів президенства Дональд Трамп успадкував сімейний будівельний бізнес Trump Organization, він був відомим бізнесменом та забудовником. Стало відомо, що Трамп планував відкрити готель у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Основним напрямком бізнесу Трампа до президентства була нерухомість. Повідомляється, що Трамп мав намір розширити свій бізнес в Україні.

Він планував відкрити готель у Києві. Це стало відомо з його свідчень у 2007 році, Trump Organization розглядала можливість зведення Trump International Hotel у Києві, а також у Варшаві та Стамбулі.

Зі слів Трампа, його сини Дональд Трамп-молодший, Ерік та донька Іванка відвідували Київ, щоб вивчити потенційні проєкти. Одним із партнерів Trump Organization була компанія Bayrock. Водночас Трамп заперечив, що мав якісь права на нерухомість у Києві чи Ялті.

Організація Трампа розробила дві пропозиції щодо нерухомості з Bayrock, а також окрему пропозицію з іншими українськими партнерами. Проте жоден із проєктів не реалізували.

Тоді інвестори засумнівалися у фінансовій стабільності компанії Трампа. Як результат, потенційні угоди зірвалися.

Свідчення Трампа про його бізнес-плани в Україні стали відомі під час судового позову, який він подав у 2006 році проти журналіста Тімоті О’Браєна та видавця книги TrumpNation: The Art of Being the Donald.

Американський лідер звинуватив їх у заниженні обсягів його статків (у книзі мовилося про $150–250 млн, тоді як сам він оцінював свої активи значно вище).

Він вимагав $5 млрд компенсації, але програв справу – суд відхилив позов у 2009 році, а згодом й апеляційний суд підтвердив рішення у 2011 році.

До слова, більше половини європейців з восьми найбільших держав Європейського Союзу, а також з Данії вважають президента США Дональда Трампа «ворогом Європи».

В опитуванні, спрямованому на вимірювання ставлення європейських громадян щодо трансатлантичних відносин і питань безпеки, 51% респондентів назвали Трампа ворогом ЄС.

63% респондентів кажуть, що обрання Трампа «робить світ менш безпечним».

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Теги: нерухомість Дональд Трамп бізнес готель Forbes Київ

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