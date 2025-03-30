Трамп цікавився у президента Фінляндії, чи можна довіряти Путіну

Стубб поділився, що зустріч з президентом США була корисною

Стубб розповів, що передав Трампу рішучу підтримку Фінляндією та Європою України у війні проти Росії

Під час семигодинної зустрічі президента Фінляндії Александра Стубба з президентом США Дональдом Трампом у Флориді в суботу американський президент цікавився у фінського колеги, чи можна довіряти главі Кремля Володимиру Путіну. Про це, як пише «Главком», Стубб розповів на пресконференції в Лондоні в неділю, його цитує фінський мовник Yle.

Стубб поділився, що зустріч з президентом США була корисною, і вони обговорили дві теми – двосторонні відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами та загарбницьку війну Росії проти України.

Президент Фінляндії розповів, що передав Трампу рішучу підтримку Фінляндією та Європою України у війні проти Росії, та відзначив, що у цій війні «був лише один ініціатор».

За словами Стубба, Трамп запитав його, чи можна довіряти Путіну. «Я відповів, що ні», – поділився фінський президент.

На його думку, після його спілкування з Дональдом Трампом «відносини між Фінляндією і США, безумовно, зробили ще один крок уперед».

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю.

Також президент США Дональд Трамп розлютився на російського диктатора Володимира Путіна через питання щодо України. Він готовий ввести додаткові мита на російську нафту.