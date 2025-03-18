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Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що робити, якщо Путін відмовиться припиняти вогонь? Порошенко назвав план «Б»
Лідер «Європейської солідарності» вважає, що Трамп має забезпечити Україну більшою кількістю зброї та запровадити додаткові санкції проти РФ
фото: Facebook/Петро Порошенко

Експрезидент вважає, що шанси на припинення вогню є лише в найближчі місяці

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко пояснив, яким має бути «план Б» у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться припиняти вогонь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю експрезидента Bild.

«Якщо Путін ставить умови, попередні умови, відмови, і таке інше, то я чекаю від президента Трампа «плану Б». А «планом Б» має бути, по-перше, більше зброї для України; по-друге, більше санкцій проти Росії; по-третє, відновлення трансатлантичної єдності; по-четверте, фінансова підтримка; по-п’яте, можливість приєднання до НАТО», – каже політик.

За словами Порошенка, шанси на припинення вогню є лише в найближчі два-три місяці. Якщо ж цього не станеться – припинення вогню «не буде взагалі».

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що Україні потрібно забути слова «наступальна операція». За словами політика, пріоритетом зараз має бути оборона, а не наступ.

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

До слова, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

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Теги: переговори перемир'я війна Петро Порошенко США путін

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