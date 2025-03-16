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Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені
Держсекретар поінформував Росію про військові операції США
фото з відкритих джерел

Держсекретар США обговорив з Лавровим початок військової операції проти хуситів

Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені, а саме проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. У цей час відбулась телефонна розмова державного секретаря США Марка Рубіо і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держдепартамент.

«Держсекретар поінформував Росію про військові операції США зі стримування проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що продовження нападів хусітів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі не буде допущено», – зазначили в Держдепартаменті.

Також, Рубіо й Лавров обговорили подальшу роботу після зустрічей у Саудівській Аравії й домовилися продовжувати роботу з відновлення відносин між Вашингтоном й Москвою.

Нагадаємо, 15 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди.

«Президент Трамп вживає заходів проти хуситів, щоб захистити судноплавні активи США та запобігти терористичним загрозам. Надто довго економічні та національні загрози Америки зазнавали нападів з боку хуситів», - заявили у Білому домі.

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Теги: росія США Дональд Трамп військові Ємен

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