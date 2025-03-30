Трамп зіграв із президентом Фінляндії у гольф і зробив йому несподіваний подарунок

Президент США Дональд Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб під час гри в гольф

Президент США назвав Стубба «дуже хорошим гравцем»

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом грав із ним у гольф, а потім узяв його з собою на інтерв’ю. Як інформує «Главком», про це пише фінське Yle із посиланням на NBC News, журналісти якого і говорили з Трампом.

Інтерв’ю з американським президентом відбулося у телефонному форматі. І, як пишуть медіа, у певний момент Трамп під'єднав до розмови й Стубба.

До того вони грали в гольф у маєтку президента США у Мар-а-Лаго. За словами Стубба, під час його візиту вони з Трампом обговорили відносини між Фінляндією та США, а також «актуальні питання зовнішньої політики, зокрема Україну».

Тим часом Трамп назвав фінського президента «дуже хорошим гравцем». Разом із ним вони, мовляв, виграли чоловічий турнір із гольфу проти сенатора Ліндсі Грема, гольфіста Ґаррі Плеєра та колишнього конгресмена Трея Ґауді.

Крім того, під час зустрічі Трамп і Стубб нібито домовилися про зміцнення партнерства між США та Фінляндією, яка передбачає закупівлю та виготовлення великої кількості льодоходів для США.

Раніше Трамп похизувався, що виграв чемпіонат з гольфу у власному клубі.

Нагадаємо, міністерство оборони США продовжує виділяти бюджетні кошти на утримання військових полів для гольфу, незважаючи на зусилля адміністрації президента Дональда Трампа щодо скорочення видатків федерального уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Intercept.

Пентагон володіє приблизно 145 полями для гольфу і вклав у їх підтримку сотні мільйонів доларів за останні десятиліття, зазначили автори статті.

До слова, члени організації Palestine Action здійснили акти вандалізму на території гольф-курорту Тернберрі у Шотландії, власником якого є президент США Дональд Трамп. Як інформує «Главком», про це пише ВВС.

Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах «фото звіт» своїх дій. На одному знімку видно двоповерхову будівлю, заляпану червоною фарбою. На іншій – паркан із непристойними написами на адресу Трампа тією ж червоною фарбою.