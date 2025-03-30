Трамп зробив чергову жорстку заяву про Гренландію

Трамп заявив, що Гренландія буде американським островом, це 100%

Президент США не виключає анексію Гренландії військовим шляхом

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що розглядає застосування військової сили для анексії Гренландії, яка зараз є напівавтономною територією Данії. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

За словами Трампа, США стовідсотково отримають Гренландію. Трамп вважає, що є «імовірність того, що це можна зробити без військової сили». Однак додав: «Я нічого не знімаю зі столу».

На запитання, чи не стане анексія Гренландії сигналом для Росії, президент США відповів, що його це не хвилює.

«Гренландія – це зовсім окрема тема, дуже інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека та сила», – сказав він.

Трамп зазначив, що за межами Гренландії плавають кораблі з Росії, Китаю та з «багатьох інших місць», і він «не дозволить завдати шкоди світу та Сполученим Шатам».

Заява Трампа пролунала після візиту віцепрезидента Джей Ді Венса з дружиною Ушою до Гренландії, де вони зустрілися з американськими військовослужбовцями на космічній базі «Пітуфік».

Венс заявив, що США посилають Данії «дуже просте» повідомлення: «Ви погано виконуєте свою роботу».

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав керівництво США змінити тональність заяв щодо Гренландії та шукати спільні рішення у посиленні безпеки в Арктиці.

Президент США Дональд Трамп опублікував відеоролик, у якому закликають Гренландію до об’єднання зі Сполученими Штатами Америки. Трамп розмітив це відео у день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами поблизу острова під час Другої світової війни, а також наголошується на сучасних викликах.