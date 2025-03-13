Лавров втомився від питань журналістів та не стримав своїх емоцій

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перед зустріччю Володимира Путіна та Олександра Лукашенка в Кремлі провів пресконференцію. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав: «нафіг я сюди прийшов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пропагандиські видання пояснюють, що Лавров втомився від питань журналістів та не стримав своїх емоцій.

🤡"Нафіг я сюди прийшов", - так на запитання журналістів про хід перемовин з делегацією США відповів головний дипломат рф Лавров #хроніки_оркостану pic.twitter.com/aFoYFkQV8f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Раніше головний помічник із зовнішньої політики російського диктатора Володимир Путіна Юрій Ушаков заявив, що ідеї США про припинення вогню на 30 днів для Росії не мають сенсу, та дадуть Україні перепочити та зміцнитись на полі бою.

Так, за його словами, надані радником США з національної безпеки Майком Вальцем деталі ідеї припинення вогню не вигідні Росії.