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«Нафіг я сюди прийшов». Лавров зробив заяву перед зустріччю Путіна та Лукашенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лавров розповідав журналістам про хід перемовин з делегацією США
фото: скріншот з відео

Лавров втомився від питань журналістів та не стримав своїх емоцій

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перед зустріччю Володимира Путіна та Олександра Лукашенка в Кремлі провів пресконференцію. Відповідаючи на запитання журналістів, він сказав: «нафіг я сюди прийшов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пропагандиські видання пояснюють, що Лавров втомився від питань журналістів та не стримав своїх емоцій.

Раніше головний помічник із зовнішньої політики російського диктатора Володимир Путіна Юрій Ушаков заявив, що ідеї США про припинення вогню на 30 днів для Росії не мають сенсу, та дадуть Україні перепочити та зміцнитись на полі бою. 

Так, за його словами, надані радником США з національної безпеки Майком Вальцем деталі ідеї припинення вогню не вигідні Росії.

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Теги: Сергій Лавров путін путінський режим Олександр Лукашенко росія журналіст

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