Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Трамп каже, що Японія та Південна Корея хочуть інвестувати в газовий проєкт на Алясці
фото: dnyuz.com

Трамп заявив, що Японія та Південна Корея хочуть співпрацювати зі США щодо трубопроводу на Алясці

Американські партнери, серед яких Південна Корея та Японія, мають намір інвестувати трильйони доларів у будівництво газопроводу в штаті Аляска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Моя адміністрація працює над гігантським газопроводом на Алясці, одним з найбільших у світі. Там Японія, Південна Корея та інші країни хочуть стати нашими партнерами, кожна вкладе трильйони. Такого ніколи не було. Це буде справді вражаюче» – стверджував американський лідер, виступаючи перед Палатою представників і Сенатом Конгресу. «Все готове. Дозвіл отримано», – додав Трамп.

Наприкінці січня глава вашингтонської адміністрації повідомив, що на Алясці видобуватимуть нафту та газ для задоволення попиту з боку всієї Азії.

Американський лідер також підкреслив, що пізніше цього тижня оголосить про заходи щодо «різкого нарощування видобутку найважливіших корисних копалин та рідкісноземельних металів у США».

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Американський лідер через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну,  а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

До слова, звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу 4 березня стало найтривалішим виступом американського лідера перед Палатою представників та Сенатом. 

Читайте також:

Теги: Аляска президент Україна будівництво Дональд Трамп Японія Південна Корея економіка США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп говорить з голосу Путіна. Дослівно повторює російську пропаганду»
Атака Трампа. Чому не варто радіти опонентам Зеленського
19 лютого, 22:28
«Укренерго» спрямує отриманий дохід з тарифу на диспетчерське управління у 2023-2024 роках для погашення заборгованості
«Укренерго» зменшуватиме проблему боргів в енергетиці
11 лютого, 18:10
Зеленський заявив, що країнам Європи доведеться зміцнювати оборону
Путін збільшує армію на 100 тисяч солдатів. Зеленський пояснив, до чого готується російський диктатор
8 лютого, 17:20
У дописі додали, що відновлення пасажирського авіасполучення можливе лише за умови відкриття повітряного простору. Ключовим фактором для цього лишаєшся безпековий фактор
Аеропорт «Бориспіль» вже веде перемовини про відновлення польотів
13 лютого, 20:48
Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус
Трансформацією того, як ведеться війна, керує Україна – генерал Петреус
22 лютого, 03:32
В Анапі пролунали сильні вибухи, а в аеропорту Сочі призупинили прийом та відправку авіарейсів
Краснодарський край масовано атаковано дронами
26 лютого, 03:34
Данія, країна з населенням 6 млн осіб, пожертвувала $7,55 млрд як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії
Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
21 лютого, 12:21
Для 10 мільйонів громадян пенсії підвищать на 11,5%
Уряд ухвалив рішення про індексацію пенсій у 2025 році: коли відбудеться
25 лютого, 20:25
Компанія закликала інших європейських постачальників нафтопродуктів також не постачати продукт армії США
Норвезький нафтовий гігант відмовляється постачати паливо Збройним силам США через конфлікт Трампа та Зеленського
2 березня, 03:22

Економіка

Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Трамп пригрозив Канаді новими митами після заяв Трюдо
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі
Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі
Канада запроваджує мита на американські товари у відповідь на дії Трампа
Канада запроваджує мита на американські товари у відповідь на дії Трампа
«Треба копати». Лукашенко взявся шукати у Білорусі рідкісноземельні метали
«Треба копати». Лукашенко взявся шукати у Білорусі рідкісноземельні метали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
114K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
37K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
36K
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
33K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua