Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці

Трамп каже, що Японія та Південна Корея хочуть інвестувати в газовий проєкт на Алясці

Трамп заявив, що Японія та Південна Корея хочуть співпрацювати зі США щодо трубопроводу на Алясці

Американські партнери, серед яких Південна Корея та Японія, мають намір інвестувати трильйони доларів у будівництво газопроводу в штаті Аляска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Моя адміністрація працює над гігантським газопроводом на Алясці, одним з найбільших у світі. Там Японія, Південна Корея та інші країни хочуть стати нашими партнерами, кожна вкладе трильйони. Такого ніколи не було. Це буде справді вражаюче» – стверджував американський лідер, виступаючи перед Палатою представників і Сенатом Конгресу. «Все готове. Дозвіл отримано», – додав Трамп.

Наприкінці січня глава вашингтонської адміністрації повідомив, що на Алясці видобуватимуть нафту та газ для задоволення попиту з боку всієї Азії.

Американський лідер також підкреслив, що пізніше цього тижня оголосить про заходи щодо «різкого нарощування видобутку найважливіших корисних копалин та рідкісноземельних металів у США».

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Американський лідер через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну, а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

До слова, звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу 4 березня стало найтривалішим виступом американського лідера перед Палатою представників та Сенатом.