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Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США
Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Європа обіцяє захищати Україну, але молиться за підтримку Трампа»

Попри очікування, висловлені після саміту в Лондоні, ймовірність того, що європейський план призведе до мирної угоди, прийнятної для України чи навіть Росії, залишається доволі низькою. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні».

Як пише The Economist, якщо американська допомога буде припинена, Європі доведеться перетворити Україну на «сталевого дикобраза». Про це висловилася Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії.

«Перш за все, Європа може дозволити собі платити більше. У той час як країни Північної Європи та більшість східноєвропейських країн на всю допомогу Україні з 2022 по 2024 рр. виділили від 1 до 2,5% свого ВВП, Німеччина та Великобританія виділили менше 0,2% (приблизно стільки ж, скільки й Америка)», – йдеться у матеріалі (The Economist наводить дані Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (Німеччина), – «Главком»).

Крім того, в європейських банках заморожено €210 млрд ($218 млрд) російських активів. Директор Міжнародного інституту стратегічних студій Джон Чіпман каже, що Європа повинна заарештувати заморожені російські активи і використати їх для відновлення військової та цивільної інфраструктури України.

Більше коштів можна було б інвестувати в оборонно-промислову базу України. За радянських часів вона мала потужну оборонну промисловість і зараз перебуває на шляху, аби знову стати центром оборонного виробництва. Данія започаткувала підхід, якого дотримуються інші європейські країни, фінансуючи контракти між українським урядом і місцевими виробниками озброєнь.

Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва, часто в рамках спільних підприємств із західними оборонними компаніями, такими як німецька Rheinmetall і франко-німецька KNDS. Стратег Лоуренс Фрідман називає цю цифру ще вищою. Українські оборонні компанії зосереджені на виробництві безпілотників усіх форм і розмірів, систем радіоелектронної боротьби та артилерії.

«Проте, навіть маючи більше грошей, все одно виникнуть проблеми, якщо Америка самоусунеться. Європейська оборонна промисловість розширюється, але недостатньо швидко, щоб заповнити прогалини в ключових можливостях. Купівля готового озброєння не може бути швидким рішенням. Південна Корея виробляє саме те, що потрібно Україні. Однак значна частина її продукції призначена або для Польщі, яка уклала контракти на $16 млрд з 2022 року, або для власних збройних сил», – пише видання.

Купівля зброї в Америки може привабити любителя угод Дональда Трампа. Але якщо Трамп звинуватить Україну в тому, що вона заблокувала його жадану мирну угоду, він може відмовити американським фірмам у дозволі на експорт або вимагати обмежити можливості будь-якої зброї, яку вони продають. Європі буде надзвичайно важко заповнити цю прогалину.

Нагадаємо, що Європа досі має зброю, яку вона може передати Україні: від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, однак для цього потрібне рішення європейських лідерів. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Що окрім міцних обіймів отримав Зеленський? Світова преса підбиває підсумки саміту у Лондоні».

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

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Теги: США війна Дональд Трамп гуманітарна допомога Україна президент військова допомога

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