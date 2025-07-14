Трамп, Путін і допомога Україні: що чекати найближчим часом

Розстановка перед черговим раундом

Рубрика «Напередодні». Різні особи своїми заявами підняли очікування до небес. Перерахуємо і запишемо.

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Наступного тижня осінь стане ближчою, ніж весна, пройдемо середину літа.

Відбудуться якісь зміни «управлінської структури», анонсовані президентом Зеленським. У цьому контексті цікавий такий сюжет.

30 червня Кабінет Міністрів подав до Парламенту законопроєкт №13439 про внесення змін до Держбюджету на 2025 р. Традиційний рутинний захід за підсумками першого півріччя. Мета – збільшити видаткову частину на 397,5 млрд грн для фінансування оборони. Усе передбачувано і планово. Але.

8 липня профільний комітет на чолі з Роксоланою Підласою, розглянувши цей документ, рекомендував проголосувати його не за основу і в цілому, щоб ухвалити в один клік. А тільки в першому читанні. Нібито для узгодження з іншими ініціативами, доопрацювання, і ось тоді – в цілому. І що ви думаєте?

9 липня двоє народних депутатів – Давид Арахамія, голова фракції СН, і згадана Підласа – реєструють законопроєкт №13439-1. Теж про внесення змін до держбюджету. І теж пропонують збільшити видаткову частину на 397,5 млрд грн. У пояснювальній записці прямо зазначено: формально це альтернативний законопроєкт до документа Кабміну, але зміст ідентичний, ми в ньому переставили буквально пару ком.

У чому підступ? Та особливо ні в чому. Це процедурний фінт. Якщо я правильно розумію, логіка в такому. У разі відставки прем'єр-міністра (і автоматично – всього Кабміну) була б необхідність відкликати проєкт змін до бюджету, ще раз прогнати його за процедурою в Кабміні, замінити прізвища і знову внести. Тобто, втратити тиждень-днів десять. Плюс це необхідність ще раз збирати депутатів, які вже нагострили лижі з Києва. Тому внесено альтернативний законопроєкт, що дозволяє навіть у разі відставки Кабміну проголосувати «доопрацьований» комітетом проєкт бюджету невідкладно.

Отже, створено технічну можливість для зміни прем'єр-міністра. Підкреслюю – поки що це технічна можливість і свого роду страховка. Які рішення буде ухвалено – ми побачимо. Адже ця історія стара як світ: чутки про кадрові перестановки, тим більше «коли все вирішено» – це ще й спосіб подивитися на поведінку різних осіб. Раптом хтось почне соватися і наробить помилок.

• 2 •

На цьому тлі відбувся цікавий пінг-понг між США і Росією.

За легендою на зустрічі в Малайзії 10 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров передав держсекретареві США Марко Рубіо бачення якогось «нового підходу» до досягнення миру. Приблизно в цей самий час Росія завдавала чергового удару по українських містах і вбивала людей.

Рубіо відразу висловив скепсис, але сказав, що доповість начальству. Судячи з подальших заяв із Вашингтона, ура там не закричали. Очевидно, «новий підхід» був переспівуванням російського ультиматуму.

Після чого почався вал заяв, що Трамп виконає щодо РФ щось жахливе. Затопить Україну зброєю, задушить Москву санкціями, забере всі активи за кордоном і взагалі. Про що ми маємо почути 14 липня.

Раніше перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що переговори в Стамбулі себе вичерпали, якщо Путін не змінить мандат своїх бродячих клоунів на чолі з Мединським. У яких немає жодних повноважень.

• 3 •

Путін весь минулий тиждень офіційно перебував у Москві та проводив одну зустріч за іншою. Можливо, це була додаткова форма контролю після обплутаного чутками «самогубства» міністра транспорту, випадання з вікна топменеджера Транснафти та інших нервових моментів.

Сьогодні ввечері в ефірі у головпропагандиста Соловйова показали чергові нарізки з інтерв'ю з Путіним, зняті ще в березні, які планували показати в травні.

Однак тоді пасьянс не склався, і ось тепер Путін знову через запис сказав, що Росія не хотіла доводити до нинішньої ситуації, це все наслідок підступних підступів підступного заходу, який не почув Путіна в Мюнхені-2007. Акцент його слів: Росія або буде незалежною і суверенною, або її не буде! Тому, мовляв, почуйте, поки не пізно, Москва готова розмовляти.

Лавров тим часом відвідав КНДР і вже прилетів до Китаю, де 15 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ШОС. Дуже схоже на інвентаризацію настроїв союзників і партнерів на тлі посилення риторики США.

Разом, практично синхронно:

Трамп зустрінеться з Рютте у Вашингтоні і щось заявить, чим позначить позицію НАТО, ЄС і умовного клубу «Рамштайн» (чергова зустріч відбудеться приблизно за тиждень);

Весь цей час у Києві за планом перебуватиме генерал Кіт Келлог;

ЄС обіцяє 14 липня узгодити 18-й пакет санкцій;

Лаврову тим часом роз'яснять, чи говорив щось Ван І в Європі, що малося на увазі і т.д.

Дуже схоже на розстановку перед черговим раундом. Яка може мати два продовження.

Перше. Трапиться обмін якимись гучними словами, а потім ... раптово почнуться канікули. Практичне виконання буде підвішено. Це означатиме, що США знову «почули» Путіна і дали йому час понаступати до осені, а самі розбиратимуться з тарифами та іншими проблемами.

Друге. За гучними словами до серпня почнуться чутливі поставки зброї. Дасть її Трамп сам чи продасть – не має значення. Це буде вже не продовження лінії Байдена, а залучення самого Трампа.

• 4 •

На користь більш агресивних дій Трампа може зіграти внутрішній порядок денний. А саме – загострення навколо «педофільської справи» інвестбанкіра Джеффрі Епштейна, який «самогубствував» у 2019 році.

Наразі під тиском перебуває генпрокурорка Пем Бонді, а ЗМІ розпускають чутки про нібито готовність піти у відставку глави ФБР через розбіжності з генпрокуроркою в цій справі. Публіка вимагає оприлюднення «файлів Епштейна», в яких, за легендою, фігурують впливові особи, які сексуально експлуатували неповнолітніх.

Трамп особисто відбивається від нападок, намагається зам'яти історію, називаючи її «фальшивкою демократів». Хоча під час виборів обіцяв оприлюднити всі матеріали. Учора йому про це вкотре нагадав Маск.

Саме час когось бомбити. Тому не будемо поспішати. Якщо галас у США почне вщухати, може знизитися і загальний градус риторики, що дасть змогу Путіну пропетляти шукані два тижні і перекинути місток в осінь без серйозних наслідків. Якщо ж скандал розгориться більше, цілком реально отримати і відстатки фінансування від Байдена (понад 3,5 ярдів), і якесь інше яскраве сприяння.

• 5 •

З нагоди Дня взяття Бастилії до нації (перед військовослужбовцями) звернувся президент Макрон. Він традиційно заявив, що планета в небезпеці, момент переломний, але французи не здригнуться.

У понеділок буде опубліковано «Національний стратегічний огляд» Франції – документ, де аналізується ситуація у сфері оборони і безпеки, як на національному, так і на міжнародному рівні, визначаються стратегічні та оперативні завдання на найближчі роки.

Також Макрон оголосив про «безпрецедентне» збільшення оборонного бюджету: 3,5 млрд євро додатково 2026 року і ще 3 млрд 2027 року, коли бюджет становитиме 64 млрд, що вдвічі більше, ніж 2017 року. Раніше подвоєння військового бюджету планували до 2030 року.

Макрон традиційно виступає добре, але до цього всі вже звикли. Цього разу він навіть Росію якось не особливо штовхав, було стерильно. За минуле звернення (у березні 2025 р.) його оперативно вилаяв російський МЗС. У підсумку основний сигнал: заклик до парламенту оперативно ухвалити бюджет на 2026 рік, щоб встигли виділити гроші на оборону. Чиста бюрократія з французьким шармом.

Пікантність у тому, що Франція намагалася скорочувати держвидатки, а тепер потрібно збільшувати, і не на соціалку, а на війну. Потрібно трохи розім'яти громадську думку. З цією метою 11 липня начальник Генштабу французької армії генерал Тьєррі Бюркар заявив, що Росія гібридно атакує Францію, що Кремль хоче розвалити НАТО, а Францію вважає головною метою в Європі! Загалом, публічно нагнав страху. Раніше французів публічно залякував міністр оборони Себастьєн Лекорню розповідями про жахливий стан флоту, дефіцит боєприпасів під час бойового чергування в умовах мерехтіння російських підводних човнів.

Загалом, подібні заяви зараз лунають у багатьох країнах Європи, бо, як і у нас, триває бюджетний процес. Тож треба пам'ятати: між залізобетонними обіцянками і фактичними поставками може пройти час. Основні рішення щодо 2026 року будуть восени, вони зараз формуються. Треба пройти серпень.