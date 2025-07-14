Головна Думки вголос Олексій Копитько
search button user button menu button
Олексій Копитько Експерт та блогер

Трамп, Путін і допомога Україні: що чекати найближчим часом

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За гучними словами до серпня почнуться чутливі поставки зброї
колаж: glavcom.ua

Розстановка перед черговим раундом

Рубрика «Напередодні». Різні особи своїми заявами підняли очікування до небес. Перерахуємо і запишемо.

• 1 •

Наступного тижня осінь стане ближчою, ніж весна, пройдемо середину літа.

Відбудуться якісь зміни «управлінської структури», анонсовані президентом Зеленським. У цьому контексті цікавий такий сюжет.

30 червня Кабінет Міністрів подав до Парламенту законопроєкт №13439 про внесення змін до Держбюджету на 2025 р. Традиційний рутинний захід за підсумками першого півріччя. Мета – збільшити видаткову частину на 397,5 млрд грн для фінансування оборони. Усе передбачувано і планово. Але.

8 липня профільний комітет на чолі з Роксоланою Підласою, розглянувши цей документ, рекомендував проголосувати його не за основу і в цілому, щоб ухвалити в один клік. А тільки в першому читанні. Нібито для узгодження з іншими ініціативами, доопрацювання, і ось тоді – в цілому. І що ви думаєте?

9 липня двоє народних депутатів – Давид Арахамія, голова фракції СН, і згадана Підласа – реєструють законопроєкт №13439-1. Теж про внесення змін до держбюджету. І теж пропонують збільшити видаткову частину на 397,5 млрд грн. У пояснювальній записці прямо зазначено: формально це альтернативний законопроєкт до документа Кабміну, але зміст ідентичний, ми в ньому переставили буквально пару ком.

У чому підступ? Та особливо ні в чому. Це процедурний фінт. Якщо я правильно розумію, логіка в такому. У разі відставки прем'єр-міністра (і автоматично – всього Кабміну) була б необхідність відкликати проєкт змін до бюджету, ще раз прогнати його за процедурою в Кабміні, замінити прізвища і знову внести. Тобто, втратити тиждень-днів десять. Плюс це необхідність ще раз збирати депутатів, які вже нагострили лижі з Києва. Тому внесено альтернативний законопроєкт, що дозволяє навіть у разі відставки Кабміну проголосувати «доопрацьований» комітетом проєкт бюджету невідкладно.

Отже, створено технічну можливість для зміни прем'єр-міністра. Підкреслюю – поки що це технічна можливість і свого роду страховка. Які рішення буде ухвалено – ми побачимо. Адже ця історія стара як світ: чутки про кадрові перестановки, тим більше «коли все вирішено» – це ще й спосіб подивитися на поведінку різних осіб. Раптом хтось почне соватися і наробить помилок.

• 2 •

На цьому тлі відбувся цікавий пінг-понг між США і Росією.

За легендою на зустрічі в Малайзії 10 липня глава МЗС РФ Сергій Лавров передав держсекретареві США Марко Рубіо бачення якогось «нового підходу» до досягнення миру. Приблизно в цей самий час Росія завдавала чергового удару по українських містах і вбивала людей.

Рубіо відразу висловив скепсис, але сказав, що доповість начальству. Судячи з подальших заяв із Вашингтона, ура там не закричали. Очевидно, «новий підхід» був переспівуванням російського ультиматуму.

Після чого почався вал заяв, що Трамп виконає щодо РФ щось жахливе. Затопить Україну зброєю, задушить Москву санкціями, забере всі активи за кордоном і взагалі. Про що ми маємо почути 14 липня.

Раніше перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця заявив, що переговори в Стамбулі себе вичерпали, якщо Путін не змінить мандат своїх бродячих клоунів на чолі з Мединським. У яких немає жодних повноважень.

• 3 •

Путін весь минулий тиждень офіційно перебував у Москві та проводив одну зустріч за іншою. Можливо, це була додаткова форма контролю після обплутаного чутками «самогубства» міністра транспорту, випадання з вікна топменеджера Транснафти та інших нервових моментів.

Сьогодні ввечері в ефірі у головпропагандиста Соловйова показали чергові нарізки з інтерв'ю з Путіним, зняті ще в березні, які планували показати в травні.

Однак тоді пасьянс не склався, і ось тепер Путін знову через запис сказав, що Росія не хотіла доводити до нинішньої ситуації, це все наслідок підступних підступів підступного заходу, який не почув Путіна в Мюнхені-2007. Акцент його слів: Росія або буде незалежною і суверенною, або її не буде! Тому, мовляв, почуйте, поки не пізно, Москва готова розмовляти.
Лавров тим часом відвідав КНДР і вже прилетів до Китаю, де 15 липня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ШОС. Дуже схоже на інвентаризацію настроїв союзників і партнерів на тлі посилення риторики США.

Разом, практично синхронно:

  • Трамп зустрінеться з Рютте у Вашингтоні і щось заявить, чим позначить позицію НАТО, ЄС і умовного клубу «Рамштайн» (чергова зустріч відбудеться приблизно за тиждень);
  • Весь цей час у Києві за планом перебуватиме генерал Кіт Келлог;
  • ЄС обіцяє 14 липня узгодити 18-й пакет санкцій;
  • Лаврову тим часом роз'яснять, чи говорив щось Ван І в Європі, що малося на увазі і т.д.

Дуже схоже на розстановку перед черговим раундом. Яка може мати два продовження.

Перше. Трапиться обмін якимись гучними словами, а потім ... раптово почнуться канікули. Практичне виконання буде підвішено. Це означатиме, що США знову «почули» Путіна і дали йому час понаступати до осені, а самі розбиратимуться з тарифами та іншими проблемами.

Друге. За гучними словами до серпня почнуться чутливі поставки зброї. Дасть її Трамп сам чи продасть – не має значення. Це буде вже не продовження лінії Байдена, а залучення самого Трампа.

• 4 •

На користь більш агресивних дій Трампа може зіграти внутрішній порядок денний. А саме – загострення навколо «педофільської справи» інвестбанкіра Джеффрі Епштейна, який «самогубствував» у 2019 році.

Наразі під тиском перебуває генпрокурорка Пем Бонді, а ЗМІ розпускають чутки про нібито готовність піти у відставку глави ФБР через розбіжності з генпрокуроркою в цій справі. Публіка вимагає оприлюднення «файлів Епштейна», в яких, за легендою, фігурують впливові особи, які сексуально експлуатували неповнолітніх.

Трамп особисто відбивається від нападок, намагається зам'яти історію, називаючи її «фальшивкою демократів». Хоча під час виборів обіцяв оприлюднити всі матеріали. Учора йому про це вкотре нагадав Маск.

Саме час когось бомбити. Тому не будемо поспішати. Якщо галас у США почне вщухати, може знизитися і загальний градус риторики, що дасть змогу Путіну пропетляти шукані два тижні і перекинути місток в осінь без серйозних наслідків. Якщо ж скандал розгориться більше, цілком реально отримати і відстатки фінансування від Байдена (понад 3,5 ярдів), і якесь інше яскраве сприяння.

• 5 •

З нагоди Дня взяття Бастилії до нації (перед військовослужбовцями) звернувся президент Макрон. Він традиційно заявив, що планета в небезпеці, момент переломний, але французи не здригнуться.

У понеділок буде опубліковано «Національний стратегічний огляд» Франції – документ, де аналізується ситуація у сфері оборони і безпеки, як на національному, так і на міжнародному рівні, визначаються стратегічні та оперативні завдання на найближчі роки.

Також Макрон оголосив про «безпрецедентне» збільшення оборонного бюджету: 3,5 млрд євро додатково 2026 року і ще 3 млрд 2027 року, коли бюджет становитиме 64 млрд, що вдвічі більше, ніж 2017 року. Раніше подвоєння військового бюджету планували до 2030 року.

Макрон традиційно виступає добре, але до цього всі вже звикли. Цього разу він навіть Росію якось не особливо штовхав, було стерильно. За минуле звернення (у березні 2025 р.) його оперативно вилаяв російський МЗС. У підсумку основний сигнал: заклик до парламенту оперативно ухвалити бюджет на 2026 рік, щоб встигли виділити гроші на оборону. Чиста бюрократія з французьким шармом.

Пікантність у тому, що Франція намагалася скорочувати держвидатки, а тепер потрібно збільшувати, і не на соціалку, а на війну. Потрібно трохи розім'яти громадську думку. З цією метою 11 липня начальник Генштабу французької армії генерал Тьєррі Бюркар заявив, що Росія гібридно атакує Францію, що Кремль хоче розвалити НАТО, а Францію вважає головною метою в Європі! Загалом, публічно нагнав страху. Раніше французів публічно залякував міністр оборони Себастьєн Лекорню розповідями про жахливий стан флоту, дефіцит боєприпасів під час бойового чергування в умовах мерехтіння російських підводних човнів.

Загалом, подібні заяви зараз лунають у багатьох країнах Європи, бо, як і у нас, триває бюджетний процес. Тож треба пам'ятати: між залізобетонними обіцянками і фактичними поставками може пройти час. Основні рішення щодо 2026 року будуть восени, вони зараз формуються. Треба пройти серпень.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми – ключ до перемоги: як вибір кожного впливає на майбутнє України
Ключ до перемоги: як вибір кожного впливає на майбутнє України
Вчора, 20:00
Добити іранський режим. Що вирішить Америка?
Чи зможе війна з Ізраїлем вплинути на зміну режиму в Ірані?
23 червня, 12:02
Моше Асман підтвердив, що особисто переслав трек Трампу
Головний рабин України пояснив, навіщо співав для президента Трампа
18 червня, 12:33
Китай побоюється, що США повністю зосередять свою геополітичну увагу на Китаї, якщо РФ програє
Пекін не хоче програшу РФ у війні: міністр закордонних справ Китаю пояснив чому
4 липня, 01:44
Станом на 8:37 16 червня в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків
Пошкоджено будинки та господарчі споруди: наслідки обстрілу Київщини
16 червня, 09:04
Через обстріл шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено
Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)
3 липня, 08:00
3 липня ворог завдав удару по будівлі ТЦК у Полтаві
Атака «шахеда» на Полтаву: двоє загиблих та 11 поранених
3 липня, 10:47
Трамп: «Путін дуже люб’язний, однак потім зʼясовується, що це «не має жодного сенсу»
«Сюрприз» для Путіна та санкції проти китайських компаній: головне за 8 липня
8 липня, 20:58
Звільнені прокурори та слідчі вели справи проти президента США
Мін'юст США звільнив десятки прокурорів і слідчих, які розслідували справи проти Трампа
Вчора, 15:15

Олексій Копитько

Трамп, Путін і допомога Україні: що чекати найближчим часом
Трамп, Путін і допомога Україні: що чекати найближчим часом
Це для Кремля – смерть
Це для Кремля – смерть
Навіщо Кремль закрив дані про демографію?
Навіщо Кремль закрив дані про демографію?
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
Навіщо РФ атакує цивільних замість фронту?
Навіщо РФ атакує цивільних замість фронту?
Затягування війни з Росією – ризик для всієї Європи. І ось чому
Затягування війни з Росією – ризик для всієї Європи. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9397
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
4783
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
3967
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua