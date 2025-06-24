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Найбільший у світі оператор супутників уклав угоду з НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Найбільший у світі оператор супутників уклав угоду з НАТО
Супутники із SAR знімають зображення земної поверхні з роздільною здатністю до 25 см
фото із відкритих джерел

Фінська компанія Iceye надаватиме супутникові дані командуванню НАТО

Фінська аерокосмічна компанія Iceye, яка займається розробкою та виробництвом мікросупутників, надаватиме супутникові дані стратегічному командуванню НАТО з операцій. Як пише «Главком», про це повідомляється на сайті Iceye.

Дані супутників із синтезованою апертурою (SAR) збираються вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг моря, суші та важкодоступних місць.

За словами фахівців, супутники із SAR знімають зображення земної поверхні з роздільною здатністю до 25 см. Як правило, між отриманням зображення та доставкою даних проходить близько восьми годин. Однак у деяких випадках доставка зображення може тривати менше ніж години.

Компанія Iceye управляє найбільшим у світі угрупуванням супутників. На цей час на орбіті перебуває 48 супутників SAR для використання Iceye та її клієнтів.

Раніше ексголова військового комітету НАТО Роб Бауер повідомив, що Альянс може не відповісти на напад РФ на Естонію, оскільки П'ята стаття договору Північноатлантичного Альянсу про колективну оборону не означає автоматичну військову відповідь у разі нападу Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі. 

До слова, витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП. 

 

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Теги: НАТО Естонія

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