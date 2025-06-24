Найбільший у світі оператор супутників уклав угоду з НАТО

Фінська компанія Iceye надаватиме супутникові дані командуванню НАТО

Фінська аерокосмічна компанія Iceye, яка займається розробкою та виробництвом мікросупутників, надаватиме супутникові дані стратегічному командуванню НАТО з операцій. Як пише «Главком», про це повідомляється на сайті Iceye.

Дані супутників із синтезованою апертурою (SAR) збираються вдень і вночі за будь-яких погодних умов. Це дозволяє здійснювати постійний моніторинг моря, суші та важкодоступних місць.

За словами фахівців, супутники із SAR знімають зображення земної поверхні з роздільною здатністю до 25 см. Як правило, між отриманням зображення та доставкою даних проходить близько восьми годин. Однак у деяких випадках доставка зображення може тривати менше ніж години.

Компанія Iceye управляє найбільшим у світі угрупуванням супутників. На цей час на орбіті перебуває 48 супутників SAR для використання Iceye та її клієнтів.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, який пройде 24-25 червня в Гаазі.

До слова, витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП.