Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»

Американський лідер: Путін – жорсткий хлопець

Президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна «жорстким хлопцем». Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Главком».

«Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити (врегулювати війну, – «Главком»). І завжди кладу слухавку і кажу: «Ну, це була чудова телефонна розмова». А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: «Дивно». А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Путін – жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати», – сказав очільник США.

Зокрема, Трамп відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія «піде на ескалацію» та посилить бомбардування найближчими днями: «Не ставте мені подібних питань».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Американський лідер заявив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.

Також президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.