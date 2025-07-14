Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
фото: АР

Американський лідер: Путін – жорсткий хлопець

Президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна «жорстким хлопцем». Про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Главком».

«Я багато розмовляю з ним про те, як це зробити (врегулювати війну, – «Главком»). І завжди кладу слухавку і кажу: «Ну, це була чудова телефонна розмова». А потім ракети летять на Київ чи інші міста і вбивають людей. І я кажу: «Дивно». А коли це відбувається три-чотири рази, то, як ви кажете, розмови нічого не значать. Путін – жорсткий хлопець. Він обдурив багатьох людей. Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не обдурить мене. Але кажу: в якийсь момент слова втрачають сенс. Потрібні дії. Потрібні результати», – сказав очільник США.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зокрема, Трамп відповів на питання, наскільки далеко він готовий піти, якщо Росія «піде на ескалацію» та посилить бомбардування найближчими днями: «Не ставте мені подібних питань».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Американський лідер заявив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.

Також президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 10 липня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
10 липня, 05:52
«Агентство з охорони навколишнього середовища проводить політику нульової толерантності до кар'єрних бюрократів»
Агентство з охорони довкілля США відправило у відпустку працівників, які критикували Трампа
4 липня, 22:01
Зеленський анонсував розмову з лідером США
Президент підтвердив, що проведе розмову з Трампом
3 липня, 18:37
Гольф є давньою пристрастю Трампа
Трамп огляне свої гольф-поля у Шотландії і може зустрітись з королем Британії – Daily Mail
30 червня, 11:57
Огризко: Трамп та Путін мають однакові психотипи
Ексглава МЗС України пояснив, що спільного у Трампа з Путіним
27 червня, 04:19
Зеленський наголосив, що Путін 20 червня «влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки»
Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень
21 червня, 16:53
Трамп: можливо, деякі люди зараз трохи нещасні, є й ті, хто дуже щасливий
Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників
19 червня, 12:45
Підземний завод у Фордо вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів
Ізраїль підготував альтернативні сценарії, якщо США відмовляться бити по Ірану
19 червня, 08:38
Головний рабин України про «духівника Трампа»:зараз він каже, що завдання Америки номер один – це допомога Україні
Головний рабин України розказав, як поїздка в Україну змінила «духівника Трампа»
16 червня, 13:23

Політика

Генсек НАТО присоромив Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»
Генсек НАТО присоромив Путіна за те, що відправив у Стамбул «не переговорників, а історика»
Рютте анонсував нові поставки великої кількості озброєння для України
Рютте анонсував нові поставки великої кількості озброєння для України
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
Трамп заявив, що Путін «обдурив багатьох людей»
Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні
Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні
Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна
Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна
Трамп заявив про постачання «найкращої зброї» союзникам НАТО для передачі Україні
Трамп заявив про постачання «найкращої зброї» союзникам НАТО для передачі Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5794
«Йшов, як господар». Ліна Костенко розповіла, як зустріла Путіна в Києві
5282
Анталія у паніці: готелі у Туреччині знижують ціни, але туристи не їдуть
3310
Проти Безуглої відкрито кримінальне провадження. Депутат повідомив деталі

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua