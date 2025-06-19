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Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп заявив про «велике кохання» його прихильників
Трамп: можливо, деякі люди зараз трохи нещасні, є й ті, хто дуже щасливий
фото: AP

«Мої прихильники закохані в мене»: Трамп прокоментував можливий удар по Ірану та критику від союзників

Президент Дональд Трамп применшив значення припущень про охолодження настроїв серед його прихильників на тлі невизначеності щодо можливого удару США по Ірану. Ця ситуація спричинила розкол між деякими з його найзатятіших прихильників руху MAGA та консерваторами у сфері національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

 «Мої прихильники сьогодні закохані в мене більше, а я закоханий у них більше, ніж вони були навіть під час виборів, коли у нас була повна перемога», – заявив Трамп журналістам біля Білого дому. Він додав, що хоча «можливо, деякі люди зараз трохи нещасні», є й ті, хто «дуже щасливий», і «люди поза межами бази, які не можуть повірити, що це відбувається, вони такі щасливі».

Ці коментарі прозвучали на тлі консультацій Трампа зі своєю командою з національної безпеки та заяви міністра оборони Піта Хегсета про надання Трампу можливих варіантів щодо Ірану. Проте, Трамп залишається непередбачуваним: «Я можу це зробити, я можу цього не робити. Я маю на увазі, що ніхто не знає, що я збираюся робити».

Деякі давні захисники мантри Трампа «Америка понад усе» публічно критикують його за розгляд можливості посилення ролі США в конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Серед них – республіканська представниця Джорджії Марджорі Тейлор Грін, коментатор Такер Карлсон та лідер консервативного руху Чарлі Кірк. Вони нагадують своїй аудиторії про обіцянки Трампа 2024 року протистояти військовій участі за кордоном.

  • Стів Беннон, один з головних радників кампанії Трампа 2016 року, заявив, що «один з основних принципів – це відсутність вічних воєн» для прихильників Трампа. Проте, він висловив переконання, що «рух MAGA підтримуватиме Трампа» незважаючи ні на що, хоча Трампу доведеться переконати американський народ у необхідності втручання в справи Ірану. «Нам це не подобається. Можливо, ми це ненавидимо. Але, знаєте, ми з цим погодимося», – передбачив Беннон реакцію.
  • Алекс Джонс, ультраправий конспіролог, опублікував у соцмережах колаж з Трампом та колишнім президентом Джорджем Бушем-молодшим, критикуючи останнього за «вічні війни». Написавши над зображенням Трампа «За що ви проголосували» та над композицією «Що ви отримали», Джонс додав: «Сподіваюся, що це не так…».
  • Такер Карлсон, чия риторика щодо Трампа стає дедалі критичнішою, припустив, що позиція президента порушує його обіцянку не вплутувати США в нові іноземні конфлікти. Трамп відповів Карлсону в соціальних мережах, назвавши його «диваком», але пізніше заявив, що Карлсон «зателефонував і вибачився». Карлсон також вступив у гостру суперечку з сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом щодо зовнішньополітичного світогляду, звинувативши Круза в занадто великій увазі до захисту Ізраїлю та незнанні Ірану.

Нагадаємо, Сполучені Штати ударять по Ірану найближчими днями. Вашингтон готує інфраструктуру, аби безпосередньо вступити в конфлікт із Тегераном.

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Теги: США Дональд Трамп Іран

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