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Трамп огляне свої гольф-поля у Шотландії і може зустрітись з королем Британії – Daily Mail

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп огляне свої гольф-поля у Шотландії і може зустрітись з королем Британії – Daily Mail
Гольф є давньою пристрастю Трампа
фото: Kyle Mazza/Global Look Press

Президент США попрямує до Шотландії наприкінці липня

Президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на газету Daily Mail.

Як повідомило видання, це буде перший візит Трампа після його другої інавгурації на посаді президента США. Поїздка пов'язана з наміром американського лідера неофіційно зустрітися з королем Великої Британії Чарльзом III.

«Це неминуче посилить спекуляції щодо того, що король та президент США можуть зустрітися влітку. Але поки достеменно незрозуміло, чи будуть реалізовані ці плани. Влітку королю, який одужує від раку, намагаються забезпечити певний час для відпочинку від державних справ», – пишуть журналісти.  

Як стало відомо, служби безпеки готуються до прильоту літака Air Force One (літак президента США) до аеропорту Прествік в Ейрширі в останні два тижні наступного місяця. На тлі очікуваних протестів, які можуть навіть перевершити його останній президентський візит у 2018 році, навколо президента США  буде посилено охорону.

Як нагадує Daily Mail, тисячі шотландців вийшли на вулиці Глазго, Единбурга та Абердина, щоб виступити проти візиту Трампа.

Президент США, ймовірно, відвідає Тернберрі та його поле для гольфу в Абердині, Trump International, яке, за словами екологів, знищило одну з найрідкісніших у світі систем піщаних дюн. Трамп може знайти час, щоб відвідати свій новий курорт, поле для гольфу MacLeod Trump International Golf Links, також в Абердинширі, яке названо на честь його матері.

Газета також зазначила, що прибуття до Шотландії дозволить Трампу натиснути на босів світового гольфу для проведення у Тернберрі чемпіонату з гольфу The Open. «Трамп неодноразово звертався до прем'єр-міністра сера Кіра Стармера з проханням про проведення турніру на полі для гольфу, яке він придбав у 2014 році за 46 мільйонів фунтів стерлінгів, але організатори досі не задовольнили його вимоги», – йдеться у статті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його державний візит до Британію може відбутися у вересні 2025 року. 

До слова, син Трампа натякнув на участь у президентських виборах. Ерік Трамп пропонує балотуватися на посаду президента після закінчення терміну повноважень його батька. Ерік уникав політики, але каже, що «політичний шлях був би легким», якби він вирішив зайняти крісло в Овальному кабінеті Білого дому. 

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Теги: Король Чарльз III Daily Mail президент Велика Британія Шотландія Дональд Трамп США

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