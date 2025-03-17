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Майбутня розмова Трампа і Путіна: глава розвідки США висловила своє бачення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Майбутня розмова Трампа і Путіна: глава розвідки США висловила своє бачення
Трамп і Путін можуть поговорити уже цього тижня
фото із відкритих джерел

Глава розвідки США Тулсі Габбард: «Трамп зосереджений на мирі»

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард розраховує, що президенти США та Росії Дональд Трамп та Володимир Путін проведуть продуктивну розмову завдяки прихильності американського лідера до мирного вирішення питання миру  в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NDTV.

«Трамп проведе продуктивну розмову з Путіним у відповідний час», – заявила вона телеканалу NDTV.

«Президент Трамп дуже ясно бачить цей триваючий конфлікт. Він дуже чітко озвучив свою позицію та пріоритет, який полягає в тому, щоб покласти край цій війні. Він зосереджений на мирі. Переговори тільки почалися, і він сподівається на успіх не заради себе, а заради миру та припинення загибелі невинних людей. У нас є найкращі перемовники, які працюють як з українцями, так і з Росією», – зазначила Тулсі Габбард. 

Водночас Габбард наголосила на давніх зв'язках США та країни-агресорки: «Зв’язки між нашими двома країнами сягають дуже далекої давнини. Ми продовжуємо спостерігати зміцнення цього партнерства та визнаємо взаємний інтерес обох країн, зосереджений навколо миру, процвітання, свободи та безпеки. У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями та дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі та спільні інтереси».

Габбард дорікнула адміністрації колишнього президента Джо Байдена в тому, що вона не намагалася вести діалог з Росією, зазначивши, що за короткий час Трамп нібито досяг значних успіхів у цьому питанні.

За часів попередньої адміністрації не було жодних зусиль щодо миру чи прямого діалогу з Путіним, щоб покласти край цій війні. Отже, за дуже короткий проміжок часу Трамп досяг набагато більшого прогресу в досягненні миру, ніж будь-які інші попередні зусилля», висловила свою думку Тулсі Габбард

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні вже на цьому тижні.

Пізніше стало відомо, що американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним планує обговорити питання територій і «поділ певних активів» між РФ і Україною. 

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Теги: розвідка США путін конфлікт переговори росія президент Україна Дональд Трамп

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