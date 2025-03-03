Кінопремія Оскар-2025, трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. Головне за 3 березня

Головним тріумфатором «Оскара» стала американська комедійна драма «Анора», у якому знявся росіянин Юрій Борисов

Кінопремія «Оскар», трагедія на полігоні на Дніпропетровщині, суд продовжив тримання під вартою нардепа Шевченка. «Главком» склав добірку новин 3 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кінопремія «Оскар»

У Лос-Анджелесі пройшла 97 церемонія нагородження премії «Оскар». Американська кіноакадемія оголосила переможців.

Найкращим фільмом визнано «Анору», найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка виконала головну роль у «Анорі», а найкращим актором став Едрієн Броуді за роль у «Бруталісті».

Стрічка «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм».

Трагедія на полігоні на Дніпропетровщині

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців унаслідок російського ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині.

ДБР наголошує на важливості ретельного та неупередженого розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Також командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку.

Суд продовжив тримання під вартою нардепа Шевченка

Печерський суд Києва продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка. Парламентар перебуватиме у СІЗО до 1 травня без права внесення застави.

Як відомо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

Зокрема, нардеп Шевченко закликав президента України Володимира Зеленського йти на діалог з Росією. Крім того, Шевченко поскаржився нібито на репресії щодо нардепів та анонсував, що внесе до Ради законопроєкт, щоб покінчити з «політичними переслідуваннями».

Гроссі прокоментував ротацію персоналу на Запорізьку АЕС через окуповані території

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ротація експертів Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС через окуповані території України була вимушеним кроком для захисту працівників агентства.

Посадовець зазначив, що низка подій змусила його зробити висновок, що він не може ризикувати життям експертів.

«Будь-які інші політичні міркування, на мою думку, насправді недоречні. Я думаю, що це дійсно продиктовано необхідністю захистити життя тих, хто там працює», – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас Гроссі додав, що обговорював питання ротації на ЗАЕС з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Саме тому, за його словами, МАГАТЕ не діяло в цьому питанні односторонньо.

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи проросійського політолога Сергієнка

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно проросійського політолога й експомічника депутата Бундестагу від ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Володимира Сергієнка.

Мова про 50% частки квартири у Львові та 50% частки в статутному капіталі ТОВ «Хелс Каре Україна».

За даними Міністерства юстиції, Сергієнко систематично використовує медіаплатформи для поширення російської пропаганди, дезінформації та маніпуляцій, що загрожують національній безпеці України.