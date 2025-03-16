Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу

Ушаков заявив, що Росія вже передала свою «стурбованість» США

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам», – Ушаков

У Кремлі вважають, що заклик укласти про 30-денне припинення вогню – це «спроба дати ЗСУ час на перепочинок», і вже передали свою позицію США. Як інформує «Главком», про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я, – ред.) як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим», – сказав Ушаков російським ЗМІ.

Він заявив, що цю позицію і свою «стурбованість» Росія вже передала США.

Раніше Ушаков також заявив, що Росія і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, і вона відбудеться, «щойно з'явиться необхідність».

Напередодні президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити.