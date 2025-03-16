Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу
Ушаков заявив, що Росія вже передала свою «стурбованість» США
фото з відкритих джерел

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам», – Ушаков

 

У Кремлі вважають, що заклик укласти про 30-денне припинення вогню – це «спроба дати ЗСУ час на перепочинок», і вже передали свою позицію США. Як інформує «Главком», про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков.

«Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я, – ред.) як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим», – сказав Ушаков російським ЗМІ.

Він заявив, що цю позицію і свою «стурбованість» Росія вже передала США.

Раніше Ушаков також заявив, що Росія і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, і вона відбудеться, «щойно з'явиться необхідність».

Напередодні президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Росія намагається грати в гру з відтягуванням в Україні, а країна не хоче ні припинення вогню, ні миру. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити.

Читайте також:

Теги: росія армія путін президент диктатор Москва росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок
Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок
13 березня, 21:11
Рубіо: Щоб в Україні настав мир, європейці повинні будуть ухвалити рішення щодо санкцій та інших обмежень
Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ
13 березня, 05:24
Росіяни скаржаться на вибухи
Нафтопереробний завод у Самарській області під атакою дронів
10 березня, 02:18
Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським
Трамп заявив, що Зеленський найкращий президент України
27 лютого, 23:17
Росіяни завдали удару по селу, де живе Володимир Остапчук з сім'єю
Російський дрон вибухнув поруч із будинком, де живе Володимир Остапчук з сім'єю (фото)
26 лютого, 14:41
Порт у Туапсе є логістичним хабом, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ
Центр протидії дезінформації пояснив, чим важливий морський порт у Туапсе
26 лютого, 09:40
Буданов розповів, що росіяни виготовляють велику кількість «Шахедів»
Буданов пояснив, чому Україна не може знищити заводи з виробництва БпЛА у РФ
25 лютого, 15:44
Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
22 лютого, 18:36
Трамп «не згоден навіть зовсім трохи» в існуванні загрози НАТО з боку Росії
Трамп заявив про наміри Путіна зупинити бойові дії в Україні
17 лютого, 00:59

Політика

Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу
Кремль повідомив, яку позицію щодо перемир'я в Україні росіяни озвучили Трампу
Італійські війська не будуть задіяні у миротворчих місіях в Україні – Мелоні
Італійські війська не будуть задіяні у миротворчих місіях в Україні – Мелоні
Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
Росія намагається грати в зволікаючу гру в Україні – Президент Фінляндії
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
Новий прем’єр-міністр Канади обговорив з Зеленським та Стармером шлях до миру в Україні
Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені
Рубіо обговорив з Лавровим удари США по хуситах в Ємені
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 березня 2025
37K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
31K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
19K
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин
14K
Перемир'я України та Росії: що про це думають військові

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua