Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News

Грем: Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп

Грем сподівається, що Трамп все таки вмовить Путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я

Американський президент Дональд Трамп пробує переконати президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо він грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням CBS News.

У сенатора Грема запитали, чи підпише Трамп закон для накладення додаткових санкцій на Росію, бо серйозних санкцій американський президент ще не застосував. На думку Грема, Трамп, ймовірно, чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець США Стів Віткофф.

«Трамп збирається поговорити з Путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема – це Путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону», – пояснив Грем.

Грем сподівається, що Трамп все таки вмовить Путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я і знайти рішення, яке буде вигідне для України та Росії.

«Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп. Якщо Путін грає з Трампом, він про це пошкодує», – зазначив Грем.

Раніше спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф повернувся в Сполучені Штати, щоб обговорити подальші кроки з Дональдом Трампом після переговорів у Москві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Майка Волца в ефірі Fox News.

За словами Волца, адміністрація Трампа має «обережний оптимізм» після останньої зустрічі з українською делегацією у Джидді та заяви очільника Кремля Володимира Путіна щодо його умов завершити бойові дії. Він зазначив, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф ознайомить його з результатами переговорів у Москві.

Нагадаємо, росіяни хочуть замінити Зеленського, встановити маріонетковий режим та зробити Україну «великою Австрією» з конституційною гарантією нейтралітету. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Financial Times.

Видання зазначає, що мета Москви – обдурити адміністрацію Трампа та укласти угоду, яка виглядатиме так, ніби президент США отримає те, що хоче, а саме припинення вогню, а домовленість призведе до того, чого хоче Росія, тобто, до контролю над Україною. Для цього РФ хоче замінити Зеленського, бо це фактично дозволить їй «смикати за ниточки» та тримати ситуацію у своїх руках.