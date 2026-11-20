Президент США Дональд Трамп під час розмови з європейськими лідерами 19 листопада закликав їх домовитися з Росією та переглянути витрати на підтримку України. За словами американського президента, європейські держави витрачають на допомогу Києву «мільярди й мільярди», які могли б спрямувати на потреби власних країн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За інформацією джерел видання, Трамп переконував європейських лідерів укласти угоду з Кремлем. Він стверджував, що російський диктатор Володимир Путін нібито втомився від війни та щиро прагне її завершення.

Американський президент також поставив під сумнів доцільність подальших масштабних витрат на підтримку України. За його словами, європейці могли б використати ці кошти для розвитку власних «прекрасних країн».

Розмова відбулася після тристороннього саміту Дональда Трампа, Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені. Під час переговорів американський лідер намагався просунути дипломатичне врегулювання російсько-української війни.

Водночас, як зазначає The Washington Post, публічні заяви Путіна після зустрічі суперечили оптимістичним оцінкам Трампа щодо готовності Москви до миру.

Зокрема, російський диктатор заявив про відмову від переговорів щодо обмеженого припинення вогню після українських ударів по Кримському мосту. Він також пригрозив відповіддю на атаки та повторив вимоги щодо виведення українських військ із територій Донбасу, які Росія прагне захопити.

Крім того, Путін виступив проти можливого розміщення європейських військових в Україні після завершення бойових дій. Такий формат раніше обговорювали західні партнери як один із механізмів гарантування безпеки України.

За даними видання, лідери Німеччини, Франції та Великої Британії підтвердили готовність брати участь у дипломатичних переговорах щодо завершення війни. Водночас вони наголосили на необхідності продовжувати військову підтримку України.

Європейські політики також застерегли, що Кремль досі не продемонстрував готовності відмовитися від своїх ключових вимог. Зокрема, Москва продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва.

Українська сторона, своєю чергою, наголошує, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися надійними гарантіями безпеки з боку західних партнерів.

Нагадаємо, раніше «Главком» із посиланням на Politico повідомляв про заклик Трампа переглянути військову допомогу Україні. За даними чотирьох європейських посадовців, американський президент зателефонував учасникам Коаліції охочих після переговорів із Путіним та Сі Цзіньпіном і заявив про нібито готовність Кремля до мирного врегулювання.

Також 19 листопада в Берліні відбулася зустріч Коаліції охочих. Учасники обговорили подальшу підтримку України, можливе розміщення європейських сил після завершення війни, гарантії безпеки та наступні дипломатичні кроки.

Крім того, Трамп раніше допускав можливість територіальних змін після завершення війни в Україні. Американський президент також заявляв, що європейські держави тепер оплачують американське озброєння, яке надалі передають Києву.