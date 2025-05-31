Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський напередодні переговорів у Стамбулі зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський напередодні переговорів у Стамбулі зробив заяву
Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул
фото: Офіс президента

Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та з партнерами в Сполучених Штатах

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на вечір суботи ані Україна, ані її партнери не мають чіткої інформації про те, що росіяни мають намір запропонувати на переговорах у Стамбулі. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та з партнерами в Сполучених Штатах.

«Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою», – додав він.

Підписуйтеся на Telegram-канал «Главкома»

«Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру», – підсумував президент.

 

Зауважимо, на новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який має відбутися у Стамбулі 2 червня, поїдуть ті ж самі посадовці, що й минулого разу. Главою переговорної делегації є помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Також до її складу входять заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, голова головного управління Генштабу збройних сил РФ Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що наступний раунд переговорів з Україною відбудеться у Стамбулі в понеділок, 2 червня.

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

Читайте також:

Теги: Україна Володимир Зеленський Стамбул дипломатія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конклав обрав нового папу Римського 8 травня
Очікування від нового папи Римського: «Зболена Україна чує ці слова як слова надії»
9 травня, 21:00
Зеленський: Війна – це програш для всіх, зокрема для агресора
Україна готова припинити вогонь щонайменше на 30 діб – Зеленський
7 травня, 22:45
За оцінками ISW, бойова ситуація Росії погіршилася з 2022 року
Росія забагато просить на переговорах, але її армія виснажилася – ISW
8 травня, 07:00
«Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату», – заявив Зеленський
«Сподіваємося на підтримку». Зеленський привітав Льва XIV з обранням на престол
8 травня, 21:00
Роботу аеропорту булу призупинено через пожежу
У Читі через пожежу закривали аеропорт (відео)
10 травня, 12:51
Угода про копалини матиме відкладений ефект для США
Коли США отримають прибуток від угоди про копалини? Озвучено несподіваний термін
13 травня, 12:07
Законопроєкт був поданий 19 травня та переданий на розгляд
Зеленський подав законопроєкт про створення двох нових судів замість ліквідованого ОАСК
20 травня, 09:02
Грем: Президент Трамп має рацію, настав час покласти край цій бойні
Сенатор США Ліндсі Грем застеріг Китай від підтримки війни Путіна
22 травня, 04:58
Вертоліт міг впасти через відмову двигуна
У Росії розбився вертоліт Мі-8
23 травня, 15:13

Події в Україні

РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState
РФ прорвали нову ділянку кордону на Сумщині – DeepState
Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває
Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває
Зеленський напередодні переговорів у Стамбулі зробив заяву
Зеленський напередодні переговорів у Стамбулі зробив заяву
Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
96K
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
49K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
31K
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
28K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua