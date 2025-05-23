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Трамп почав погрожувати Apple митними тарифами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп почав погрожувати Apple митними тарифами
Трамп пригрозив компанії Apple запровадженням мита у розмірі щонайменше 25%
колаж: glavcom.ua

Трамп погрожує Apple 25% митом, якщо iPhone не вироблятимуть у США

Президент США Дональд Трамп знову виступив із жорсткою заявою щодо технологічного гіганта Apple, пригрозивши запровадити мито у розмірі щонайменше 25% на iPhone, якщо їхнє виробництво не буде перенесене до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням  на Bloomberg.

Заява Трампа, опублікована на його платформі Truth Social, викликала негативну реакцію на фондових ринках.

«Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде», – написав Трамп. «Якщо це не так, Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%. Дякую за вашу увагу до цього питання!»

Після публікації Трампа ф'ючерси на акції США впали до сесійних мінімумів, зокрема контракти на Nasdaq 100, а акції Apple знизилися на 4%.

Apple тривалий час є мішенню для Трампа в його прагненні змусити американські компанії перенести виробничі потужності до США та створити більше робочих місць на внутрішньому ринку. Наразі більшість своїх iPhone Apple виробляє у Китаї, і компанія не має виробництва смартфонів у Сполучених Штатах.

Хоча Apple пообіцяла найняти більше працівників у США та зобов'язалася витратити мільярди доларів на внутрішньому ринку протягом наступних чотирьох років, її ланцюг поставок популярних телефонів роками був зосереджений у Китаї.

Раніше цього місяця Трамп вже посилив тиск, заявивши, що просив головного виконавчого директора Apple Тіма Кука припинити будівництво заводів в Індії, куди компанія намагається частково перенести виробництво з Китаю, і натомість зосередитися на США.

Нагадаємо, адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів.

Під час торговельних суперечок Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни. Однак, тепер його економічна команда визнає, що тарифи призводять до зростання цін для всіх, від промислових портів до роздрібних магазинів.

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Теги: Дональд Трамп Apple тарифи

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