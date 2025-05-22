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Трамп назвав виключення Росії з G8 помилкою

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп назвав виключення Росії з G8 помилкою
Трамп: Було б набагато краще, якби Росія була в G8
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп припустив, що якщо Росія залишалася у групі, то війни могли би не бути

Президент США Дональд Трамп вважає, що рішення про виключення Росії з Групи восьми (G8) було помилковим. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, виключення Росії з G8 було «блискучим» рішенням у негативному сенсі. Він висловив переконання, що ситуація могла б скластися інакше, якби Москва залишалася в складі групи.

«Було б набагато краще, якби Росія була в ній. Знаєте, багато хто може сказати: «О, якби Росія залишалася в G8, можливо, цієї війни не було б». І якби у вас був інший президент, війни теж могло б не бути», – сказав Трамп.

Також він заявив, що не виключає участі США у саміті Групи двадцяти (G20), який цьогоріч прийматиме Південно-Африканська Республіка. На думку Трампа, Сполучені Штати залишаються ключовим гравцем як у G7, так і в G20.

До слова, Російську Федерацію виключили з Групи восьми (G8) у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тоді планувався черговий саміт G8 у Сочі, однак лідери інших країн-учасниць – США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії відмовилися приїздити до Росії.

Натомість лідери семи держав провели зустріч у форматі G7 у Брюсселі, офіційно виключивши Росію з участі в саміті. У підсумковій заяві G7 наголошувалося, що продовження співпраці з Москвою в межах G8 неможливе, доки вона не змінить свою зовнішню політику.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля.

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Діалог очільників двох країн тривав понад дві години. 

Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні. Очільник США заявив, що Путін нібито прагне миру і закінчення війни вже зараз. 

Теги: росія Дональд Трамп

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