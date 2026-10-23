Трамп знайшов аргумент для участі в наступних виборах президента США

Американський лідер спочатку визнав конституційні обмеження, однак за кілька хвилин змінив свою позицію

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі знову балотуватися на посаду глави держави. Свою позицію він пояснив твердженнями про нібито сфальсифіковані президентські вибори 2020 року, хоча водночас визнав, що американське законодавство, ймовірно, забороняє йому претендувати на третій термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час виступу перед жителями Айови Трамп заявив, що, на його думку, має право ще раз взяти участь у президентських виборах. Він пов'язав це з власними твердженнями про фальсифікації під час голосування 2020 року, які залишаються непідтвердженими.

«Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори», – заявив президент США.

За словами американського лідера, його нібито ошукали під час других президентських виборів, оскільки він переконаний, що насправді переміг тричі. Саме цим Трамп обґрунтував свою позицію про можливість повторного балотування.

Водночас під час виступу в Су-Фолсі президент США спочатку висловив сумнів у тому, що законодавство дозволяє йому знову брати участь у президентських перегонах. «Гадаю, закон передбачає – я не впевнений на 100%, – але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання», – сказав Трамп.

Американський президент мав на увазі 22-гу поправку до Конституції США, яка обмежує кількість обрань однієї особи на посаду президента двома термінами.

Однак уже за кілька хвилин після цієї заяви Трамп знову заговорив про своє право балотуватися. Він стверджував, що має підстави брати участь у виборах учетверте, оскільки, за його словами, перемогу на виборах 2020 року в нього вкрали. «Вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували ті вибори», – наголосив американський лідер.

Зазначимо, що президент США вже неодноразово висловлювався про можливість третього президентського терміну. При цьому його заяви на цю тему були суперечливими: в одних випадках він допускав повторне балотування, в інших – категорично виключав таку можливість. Зокрема, у жовтні 2025 року Трамп заявив, що не намагатиметься залишитися президентом на третій термін.