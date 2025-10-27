Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році

«Це так мило», – сказав президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року

Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента.

Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

«Це так мило», – сказав президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року.

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити. Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 – саме того року відбудуться нові президентські вибори.

До слова, в американського лідера запитали, кого він бачить своїм наступником, Трамп назвав імена свого віцепрезидента Джей Ді Венса, а також держсекретаря Марко Рубіо.