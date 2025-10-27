Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
фото: АР

«Це так мило», – сказав президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року

Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Після заяв його колишнього радника Стіва Беннона про ймовірність третього терміну це питання активно обговорюють у Вашингтоні. Серед можливих способів обійти конституційну заборону називають балотування на посаду віцепрезидента.

Трамп зазначив, що законодавчо це йому, ймовірно, дозволено, однак робити цього він не планує.

«Це так мило», – сказав президент США, коментуючи можливість висування на виборах 2028 року.

Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, наголосивши, що є способи це зробити. Тим часом у його інтернет-магазині почався продаж шапок і футболок із написом Trump 2028 – саме того року відбудуться нові президентські вибори.

До слова, в американського лідера запитали, кого він бачить своїм наступником, Трамп назвав імена свого віцепрезидента Джей Ді Венса, а також держсекретаря Марко Рубіо.

Теги: США Дональд Трамп вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Друге дихання РФ – нові виклики для НАТО
У Росії відкрилося друге дихання
6 жовтня, 15:25
Дозвіл на операції, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
16 жовтня, 01:27
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
18 жовтня, 04:44
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
17 жовтня, 21:35
Болтон: Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою
Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення
17 жовтня, 05:47
ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито закликав Зеленського прийняти умови Путіна
Трамп говорив на зустрічі з Зеленським про гарантії безпеки для України та РФ – Reuters
20 жовтня, 09:12
Американські посадовці кажуть, що терпіння президента США увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час
WSJ: Трамп відмовився від найжорсткіших санкцій проти Росії
24 жовтня, 07:03
Бессент та Свириденко провели розмову
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
15 жовтня, 06:31
За словами Зеленського, Трамп вважає, що так званий «угорський формат» може стати наступним кроком або форматом, який здатен принести бажані результати
Зеленський пояснив, який план має Трамп на Будапешт
20 жовтня, 10:16

Політика

Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
Трамп пояснив, чи планує балотуватися у президенти США у 2028 році
Прем’єр-міністр Албанії заявив, що їхня віртуальна міністерка «вагітна 83 помічниками»
Прем’єр-міністр Албанії заявив, що їхня віртуальна міністерка «вагітна 83 помічниками»
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
Трамп зробив заяву про нові санкції проти РФ
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Лавров заявив, що РФ готова прийняти концепцію США щодо України
Трамп заявив, що Путін має закінчити війну, а не випробовувати ракети
Трамп заявив, що Путін має закінчити війну, а не випробовувати ракети

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua