Трамп зірвав домовленості про надання Україні посилених гарантій безпеки – The Telegraph

Київ позитивно сприйняв нову пропозицію Вашингтона, однак несподівана угода американського президента з Путіним змінила перебіг переговорів

Президент США Дональд Трамп фактично зірвав переговори щодо розширених гарантій безпеки для України після домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт дизельного пального. До цього американська сторона запропонувала Києву посилені безпекові зобов'язання, які мали запобігти повторному російському вторгненню після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, під час переговорів у Маямі минулими вихідними спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер дали зрозуміти, що Дональд Трамп може розширити раніше запропоновані гарантії безпеки для України.

Йшлося про посилення американських зобов'язань у межах оновленого мирного плану, головною метою якого було запобігання новому російському вторгненню після завершення бойових дій.

Водночас представники Вашингтона намагалися знайти компроміс щодо територіального питання, який міг би влаштувати як українську сторону, так і європейських партнерів.

За даними The Telegraph, американська делегація запропонувала Києву розширені гарантії безпеки, розраховуючи таким чином досягти прогресу в переговорах щодо територій, які перебувають під російською окупацією.

При цьому конкретний зміст нової пропозиції залишався нечітким. Відомо лише, що гарантії мали бути ширшими за попередні обіцянки американського президента. Зокрема, раніше Трамп допускав можливість залучення американської авіації до патрулювання повітряного простору та надання Україні супутникових розвідувальних даних для стримування повторного російського вторгнення.

Перспективи досягнення домовленостей погіршилися після того, як Дональд Трамп погодився скасувати санкційні обмеження на імпорт сотень тисяч барелів російського дизельного пального. За інформацією The Telegraph, відповідне рішення американського президента стало несподіванкою для учасників переговорів у Маямі.

До появи цієї інформації українська делегація та представники європейських держав продовжували обговорювати можливі компроміси щодо територій, гарантій безпеки та перспектив вступу України до Європейського Союзу.

За словами співрозмовника The Telegraph, команда президента України Володимира Зеленського загалом позитивно сприйняла оновлену пропозицію Вашингтона щодо посилених гарантій безпеки. Попри це, представники України, Сполучених Штатів та європейських держав залишили Маямі, так і не досягнувши остаточних домовленостей.

Як стверджує видання, рішення Дональда Трампа щодо російського дизельного пального фактично зірвало переговори, під час яких сторони намагалися узгодити майбутні гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, раніше група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій виступила проти рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального.

Як повідомляло Politico, законодавці закликали адміністрацію Білого дому негайно переглянути свою позицію, оскільки вважають відповідну домовленість із Росією такою, що суперечить американському законодавству.