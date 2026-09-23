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Захарова пригрозило Канаді через угоду з Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Захарова пригрозило Канаді через угоду з Україною
Захарова зробила заяву про декларацію між Україною та Канадою
фото: МЗС РФ

Речниця російського МЗС: Ми про це не раз попереджали

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала підписання України та Канади декларації про столітнє партнерство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Захарова пригрозила, що будь-які вантажі з військовою продукцією для Києва залишаються нібито законною ціллю Росії.

«Будь-які вантажі з військовою продукцією для Києва стають законною ціллю для Збройних сил Російської Федерації. Ми про це не раз попереджали», – йдеться в коментарі речниці.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

Також Зеленський та Карні підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема у сфері оборонної промисловості.

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Теги: росія Канада війна

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