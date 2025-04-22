Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України

Очільник держави зазначив, що Україна не проти спільної роботи із США, наприклад, на «МоторСіч»

Зеленський: Ми не боїмося йти з Америкою у партнерство

Сполучені Штати Америки розуміють, що без України Запорізька АЕС працювати не буде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

Так Зеленський прокоментував публікації медіа про те, що нібито одним із пунктів майбутньої мирної угоди, яку готує Трамп, є «демілітаризована зона навколо Запорізької АЕС».

Президент зазначив, що без української команди і контролю над станцією, її запустити не вдасться. Американських зусиль для того також не вистачить.

«Що буде з Енергодаром, з людьми, які там живуть? Є питання доступу станції до води. Як це буде працювати?», – сказав президент.

Очільник держави зазначив, що Україна не проти спільної роботи із США, наприклад, на «МоторСіч». «Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Patriot, який захищатиме «Мотор-Січ», нехай американці заходять, будемо разом працювати в «Мотор-Січ». Постав Patriot за 1.5 млрд, ти вклав гроші, ти партнер «Мотор-Січ». Те саме зі станцією. Ми не боїмося йти з Америкою у партнерство», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання Росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, «це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії».

До цього, президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.