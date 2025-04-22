Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
Очільник держави зазначив, що Україна не проти спільної роботи із США, наприклад, на «МоторСіч»
фото надане пресслужбою президента України

Зеленський: Ми не боїмося йти з Америкою у партнерство

Сполучені Штати Америки розуміють, що без України Запорізька АЕС працювати не буде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

Так Зеленський прокоментував публікації медіа про те, що нібито одним із пунктів майбутньої мирної угоди, яку готує Трамп, є «демілітаризована зона навколо Запорізької АЕС».

Президент зазначив, що без української команди і контролю над станцією, її запустити не вдасться. Американських зусиль для того також не вистачить.

«Що буде з Енергодаром, з людьми, які там живуть? Є питання доступу станції до води. Як це буде працювати?», – сказав президент.

Очільник держави зазначив, що Україна не проти спільної роботи із США, наприклад, на «МоторСіч». «Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Patriot, який захищатиме «Мотор-Січ», нехай американці заходять, будемо разом працювати в «Мотор-Січ». Постав Patriot за 1.5 млрд, ти вклав гроші, ти партнер «Мотор-Січ». Те саме зі станцією. Ми не боїмося йти з Америкою у партнерство», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки можуть бути разом зацікавленими в тому, щоб повернути Запорізьку АЕС під контроль України, та розпочати її експлуатацію для реалізації спільних енергетичних проєктів в процесі відновлення та відбудови України. 

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко назвав катастрофічним прецедентом, якщо міжнародна спільнота допустить утримання Росією станції навіть без її повноцінного запуску. На його думку, «це поставить під загрозу всі досягнення цивілізованого світу в сфері мирного використання ядерної енергії».

До цього, президент України Володимир Зеленський заперечив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

Читайте також:

Теги: Запорізька АЕС США Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента США, витрати на енергію та більшість речей знижуються
«У США практично немає інфляції». Трамп вимагає негайно знизити облікову ставку
Сьогодні, 09:04
Трамп розпочав глобальну тарифну війну, оголосивши про нові мита проти Піднебесної
Торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі – NYT
15 квiтня, 20:29
Наслідки удару по Сумах на Вербну неділю
Скільки українців убила Росія. Названо нові цифри
14 квiтня, 08:56
Трамп: Ми отримуємо майже $2 млрд на день від тарифів
Трамп розповів, скільки грошей отримує США завдяки запровадженим тарифам
9 квiтня, 05:13
Дмитрієв у Вашингтоні зустрівся з представниками США
Російський перемовник подякував американцям за «чесний візит»
5 квiтня, 04:54
На Сумщині Зеленський відвідав командні пункти двох бригад
Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині (фото)
3 квiтня, 22:46
Бессент сказав, що делегація з України прибуде до США
Міністр фінансів США анонсував візит української делегації
3 квiтня, 09:21
Наслідки обстрілу Харкова
Росія масовано атакувала Харків «шахедами»: головне за ніч
30 березня, 06:16
Українську делегацію в Ер-Ріяді очолює Рустем Умєров
У Ер-Ріяді розпочалась зустріч української та американської делегацій
23 березня, 18:17

Політика

Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
Зеленський наголосив, що Запорізька АЕС не працюватиме без України
Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»
Зеленський прокоментував ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом»
Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю
Зеленський відреагував на удари РФ по Харкову, Одесі та Запоріжжю
Подружжя Зеленських поїде на похорон Папи Римського
Подружжя Зеленських поїде на похорон Папи Римського
Чим загрожує вихід США з мирних перемовин? Експерт-міжнародник попередив про небезпеку
Чим загрожує вихід США з мирних перемовин? Експерт-міжнародник попередив про небезпеку
Зеленський повідомив, якої відповіді з Москви очікує Україна
Зеленський повідомив, якої відповіді з Москви очікує Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
44K
Ватикан оприлюднив заповіт Папи Франциска
24K
«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
24K
Помер улюблений скульптор Путіна Зураб Церетелі
12K
Прогноз магнітних бур на 22-24 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua