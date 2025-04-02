Маск навідався до ЦРУ та похизувався фото: Реткліфф прокоментував візит

Директор ЦРУ відзначив, що з нетерпінням чекає подальшої співпраці з мільярдером

Мільярдер, очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис директора ЦРУ Джона Реткліффа в Х.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прокоментував візит Маска у соціальній мережі Х. Він відзначив, що з нетерпінням чекає подальшої співпраці з мільярдером.

«Був чудовий візит і зустріч із Ілоном Маском щоб обговорити його ідеї та прогрес у тому, щоб зробити наш уряд ефективнішим! Я з нетерпінням чекаю співпраці з Ілоном і його командою, щоб ЦРУ залишалося головним розвідувальним агентством у світі», – написав Реткліфф.

Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ. Його зустрів директор Джон Реткліфф фото: Джон Реткліфф

Директор відділу зв’язків із громадськістю шпигунського агентства Ліз Лайонс раніше повідомила виданню Axios, під час зустрічі генеральний директор SpaceX і Tesla Маск поінформував Реткліффа та інших представників ЦРУ про ключові висновки, отримані в результаті роботи DOGE на даний момент в інших департаментах і агенціях, а також про те, «як ці уроки можуть бути вдумливо застосовані в ЦРУ».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.

«У нього є велика компанія, якою він повинен керувати, і тому в якийсь момент він збирається повернутися», – сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX. «Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, а він дуже розумний, і він добре попрацював».

«У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії», – додав Трамп.