Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп виклав відео про загрози з якими стикається Гренландія

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виклав відео про загрози з якими стикається Гренландія
У відео йдеться: Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє
фото з відкритих джерел

У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами біля острова

Президент США Дональд Трамп опублікував відеоролик, у якому закликають Гренландію до об’єднання зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у X.

Трамп розмітив це відео у день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами поблизу острова під час Другої світової війни, а також наголошується на сучасних викликах.

«Сьогодні Гренландія стикається з новими загрозами – від російської агресії та китайської експансії. Наша спільна спадщина продовжується у кожній місії, кожному арктичному патрулюванні, кожному партнерстві, створеному серед танучих льодів та зростаючої напруженості. Це не просто історія – це доля. Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє», – йдеться у відеозверненні.

Раніше ми писали, що літак із подружжям американського віце-президента Джей Ді Венса та його дружини Уші приземлився на американській військовій базі «Пітуффік» на північному заході Гренландії. Як передає «Главком», про це повідомляє BBC та Reuters.

Цей візит вже викликав шквал критики і на острові, і в Данії. Гренландський уряд наперед підкреслив, що «не запрошував нікого – ні у приватному, ні в офіційному порядку».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз.  Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

На візит представників США відреагував прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде та закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.

Теги: Дональд Трамп Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше сенатор від республіканців США Ліндсі Грем заявив, що Зеленський «жахливо поводився» і має змінити свою позицію, або дати змогу іншій людині вести бізнес із США
Зеленський «запропонував» сенатору, який його критикував, громадянство України
3 березня, 09:05
Ілон Маск потрапив у кадр з дивним виразом обличчя
Ілон Маск привернув увагу своєю поведінкою під час виступу Трампа (відео)
5 березня, 11:33
Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних
Директор ЦРУ: США призупинили постачати зброю та надавати Україні розвіддані
5 березня, 15:06
На початку березня довіра до Зеленського зросла до 68%. Тоді як на початку лютого, до загострення відносин із США, президенту довіряли 57% українців
Соціологи свідчать: Трамп і Венс різко підвищили рейтинги Зеленського в Україні
7 березня, 12:07
Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, якщо країна проінвестує $1 трлн у американські компанії
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
7 березня, 15:17
Головні новини ночі проти 18 березня
Ізраїль відновив вогонь у секторі Гази, авіакатастрофа у Гондурасі: головне за ніч
18 березня, 06:07
Керолайн Левітт зробила заяву про яєчну кризу у США
Яєчна криза у США: прессекретарка Білого дому знайшла винних
20 березня, 13:43
Макгрегор зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті 17 березня
Боєць UFC надихнувся Трампом і надумав стати президентом Ірландії
21 березня, 04:51
Прем'єр-міністерка сподівається на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі
Мелоні кличе Трампа приєднатися до наступного саміту на підтримку України
27 березня, 19:53

Політика

Трамп виклав відео про загрози з якими стикається Гренландія
Трамп виклав відео про загрози з якими стикається Гренландія
Гренландія відповіла на заяви Трампа
Гренландія відповіла на заяви Трампа
«Отримую звіти»: Трамп прокоментував удари «шахедами» по Україні
«Отримую звіти»: Трамп прокоментував удари «шахедами» по Україні
Зеленський готовий говорити з російськими бізнесменами про мир
Зеленський готовий говорити з російськими бізнесменами про мир
Венс заявив, що США не планують збільшувати кількість військ у Гренландії
Венс заявив, що США не планують збільшувати кількість військ у Гренландії
Трамп заявив, що США не можуть обійтися без Гренландії
Трамп заявив, що США не можуть обійтися без Гренландії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 березня 2025
21K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
15K
Що буде із лікарями та вчителями через 10 років? Білл Гейтс висловив свою думку
14K
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
6995
На Курщині ліквідовано героя Росії

Новини

29 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Вчора, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
27 березня, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
27 березня, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
27 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua