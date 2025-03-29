Трамп виклав відео про загрози з якими стикається Гренландія

У відео йдеться: Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє

У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами біля острова

Президент США Дональд Трамп опублікував відеоролик, у якому закликають Гренландію до об’єднання зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його сторінку у X.

Трамп розмітив це відео у день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами поблизу острова під час Другої світової війни, а також наголошується на сучасних викликах.

«Сьогодні Гренландія стикається з новими загрозами – від російської агресії та китайської експансії. Наша спільна спадщина продовжується у кожній місії, кожному арктичному патрулюванні, кожному партнерстві, створеному серед танучих льодів та зростаючої напруженості. Це не просто історія – це доля. Настав час знову стати разом. За мир. За безпеку. За майбутнє», – йдеться у відеозверненні.

Раніше ми писали, що літак із подружжям американського віце-президента Джей Ді Венса та його дружини Уші приземлився на американській військовій базі «Пітуффік» на північному заході Гренландії. Як передає «Главком», про це повідомляє BBC та Reuters.

Цей візит вже викликав шквал критики і на острові, і в Данії. Гренландський уряд наперед підкреслив, що «не запрошував нікого – ні у приватному, ні в офіційному порядку».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про намір відвідати Гренландію з метою оцінки рівня безпеки населення та зовнішніх загроз. Під час перебування на острові Венс планує зустрітися з американськими військовими, дислокованими на північно-західному узбережжі, та перевірити ситуацію з безпекою в регіоні.

«Від імені Дональда Трампа хочу запевнити, що ми відновимо безпеку народу Гренландії, адже для нас важливо захищати стабільність у всьому світі», – заявив віце-президент.

На візит представників США відреагував прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде та закликав міжнародну спільноту втрутитися у зв'язку з анонсованим візитом на острів американської делегації. Як передає «Главком», про це він заявив виданню Sermitsiaq, передає The Guardian.

Егеде гнівно відреагував на заяву Білого дому про візит делегації, звинувативши союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку.