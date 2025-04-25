«Зеленський це розуміє». Трамп заявив, що Крим «залишиться у складі РФ»

Президент США: «Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кримський півострів залишиться «російським». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Time.

«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.

Президент США знову повторив слова, що Росія «не забрала б Крим, якби він був президентом», назвавiв повномасштабну війну «війною Обами».

За словами американського лідера, глава Кремля Володимир Путін вирішив здійснити напад після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу.

«Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО», – заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчі кілька днів будуть ключовими для переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

Трамп не вперше робить подібні заяви про окуповані території України. Президент США заявив, що Україні буде дуже складно повернути території, втрачені за 11 років війни з Росією, зокрема Крим.

Також президент Сполучених Штатів вірить, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до його заяв про припинення обстрілів України. Журналіст поцікавився, чи прислухається Путін до заклику Трампа.

До слова, Трамп заявив, що Росія, у межах поступок для досягнення миру в Україні, готова припинити війну та відмовитися від повного захоплення української території.