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Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Перед виборами у США Трамп обіцяв закінчити війну до 2025 року
фото: AP

Спецпредставника президента США: «Ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться»

Спецпредставник президента США з питань війни в Україні Кіт Келлог прокоментував обіцянку Дональда Трампа завершити війну в Україні за добу. Келлог заявив, що обіцянка американського лідера не стосувалася конкретної дати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецпредставника президента США.

«Згадайте, що він (Трамп – «Главком») говорив про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Але ми не сказали, в який саме день чи в якому році це станеться», – сказав він, додавши, що діалог обох сторін є «ключем до результату».

Представник Трампа також висловив стурбованість щодо демографічної ситуації в Україні. Він заявив, що США не хочуть, щоб у країні й надалі скорочувалася кількість чоловіків призовного віку.

«Британці, наприклад, досі пам'ятають втрати свого «втраченого покоління» і досі говорять про це. Ми не хочемо, щоб Україна опинилася у такій самій ситуації», – додав Келлог.

Нагадаємо, України та Сполучені Штати почали працювати над зустріччю. Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

Як повідомляв «Главком», керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. У ефірі Fox News радник Трампа сказав, що був «дуже задоволений розмовою» з Єрмаком.

Також радник Білого дому з національної безпеки заявив, що президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті «заходи зміцнення довіри».

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

До слова, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних.

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Теги: війна Кіт Келлог Дональд Трамп США

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