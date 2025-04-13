Таверна у Нью-Йорку пропонує знижку тим, хто зазнав втрати на фондовому ринку

Якщо клієнт втратив 25% свого портфеля, то отримає 25% знижки

Знижка відповідає розміру збитку

У Нью-Йорку таверна War Room, розташована за кілька кроків від Капітолію, пропонує знижки тим, хто зазнав втрат на американському фондовому ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Post.

Зазначається, що знижка відповідає розміру їхнього збитку. Наприклад, якщо клієнт втратив 25% свого портфеля, то отримає 25% знижки, якщо 50%, то отримає знижку у 50%. Навіть якщо хтось втратив усі 100%, рахунок для нього буде повністю безкоштовним.

«Люди приходили напруженими, перевіряли свої портфелі за випивкою, і я подумав – чому б не перетворити хаос на щось приємне? Це забавний, іронічний спосіб дати людям перепочинок, коли вони його найбільше потребують», – розповів власник Тод Шапіро.

Все, що просить таверна, це показати скріншот свого інвестиційного портфеля або будь-який інший доказ фінансових втрат.

Раніше ми писали, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Вже 9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Також президент Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.