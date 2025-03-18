Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

Розмова Трампа і Путіна, візит Зеленського до Фінляндії, громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог. «Главком» склав добірку новин 18 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Розмова Трампа і Путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Візит Зеленського до Фінляндії

 Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України стануть ключовими темами візиту.

«Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою», – каже він.

Очільник України має зустрітися з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній.

За словами Володимира Зеленського, у програмі першої леді освітня співпраця, зокрема розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП

У Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія, якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії РФ.

Прокурор клопотав щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час. Проте суд відхилив клопотання і натомість наклав на церковника особисте зобов’язання.

Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог

З 21 березня наземний громадський транспорт у Києві під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.

Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва:

  • У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.
  • Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.
  • Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.
  • Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

У Ленінградській області розбився військовий вертоліт

У Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Він виконував плановий навчально-тренувальний політ над Ленінградською областю. Екіпаж судна загинув.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп путін війна переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політик вважає, що фортифікаційні споруди та мінування території зможуть зупинити росіян
«Треба забути слова «наступальна операція». Порошенко зробив несподівану заяву
Сьогодні, 16:00
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
Вчора, 00:33
Президент Ірану відкидає переговори з Трампом
«Роби все, що захочеш!». Іранський президент емоційно звернувся до Трампа
12 березня, 09:30
Пожежі ліквідовано, жертв немає
Безпілотники масовано атакували Харківщину: багато руйнувань (фото)
9 березня, 08:17
США хочуть частково зняти санкції проти Росії
Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters
3 березня, 22:56
Залужний: Буде важко, але разом ми все подолаємо
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
1 березня, 22:51
Нелегали у США будуть у спеціальному реєстрі
У США з'явиться реєстр нелегальних мігрантів – Wall Street Journal
27 лютого, 08:13
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
22 лютого, 06:30
Як повідомлялося, Україна та США хочуть завершити укладання угоди цього тижня
Українські та американські посадовці всю ніч говорили про корисні копалини – Axios
21 лютого, 17:19

Події в Україні

Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно
Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня
Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У квітні ЗСУ перейдуть на систему корпусів. Генштаб пояснив переваги
У квітні ЗСУ перейдуть на систему корпусів. Генштаб пояснив переваги
Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати
Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
61K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
24K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
22K
Угода Трампа і Путіна запрацювала? Москва розморозила частину активів західних фондів
22K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua