Розмова Трампа та Путіна, візит Зеленського до Фінляндії. Головне за 18 березня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним

Розмова Трампа і Путіна, візит Зеленського до Фінляндії, громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог. «Главком» склав добірку новин 18 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Розмова Трампа і Путіна

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Російський диктатор підтримав ідею президента США про взаємну відмову на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Політики погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Також Трамп і Путін говорили про двосторонні відносини між країнами.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що завтра, 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

Візит Зеленського до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Фінляндії. Його літак приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Оборонна підтримка, інвестиції в українське виробництво зброї, європейська інтеграція України стануть ключовими темами візиту.

«Фінський досвід створення системи цивільного захисту та побудови укриттів. Посилення санкцій проти Росії та координація зусиль для достойного завершення війни. Європа має бути за столом переговорів, і все, що стосується безпеки Європи, має вирішуватись разом з Європою», – каже він.

Очільник України має зустрітися з президентом Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб, спікером Юссі Халла-ахо та членами парламенту, премʼєр-міністром Петтері Орпо, урядовцями й представниками оборонних компаній.

За словами Володимира Зеленського, у програмі першої леді освітня співпраця, зокрема розширення Коаліції українських студій і безпека освітнього простору, облаштування шкільних укриттів, обмін досвідом щодо системи шкільного харчування, а також зустріч із лідерами бізнесу, меценатами та представниками культурної спільноти.

Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП

У Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія, якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та запереченні збройної агресії РФ.

Прокурор клопотав щодо продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час. Проте суд відхилив клопотання і натомість наклав на церковника особисте зобов’язання.

Громадський транспорт у Києві почне працювати під час тривог

З 21 березня наземний громадський транспорт у Києві під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.

Відповідне рішення, після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня, Рада оборони міста Києва:

У разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

Охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога.

Водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.

Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

У Ленінградській області розбився військовий вертоліт

У Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Він виконував плановий навчально-тренувальний політ над Ленінградською областю. Екіпаж судна загинув.