Трамп знову повторив, що, на його думку, війна не сталася б, якби він був президентом

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити попри обставини. Як інформує «Главком», таку відповідь він дав у інтерв’ю Fox News, коли журналістка запитала, чи його влаштовує, що Україна може не витримати без підтримки США.

«Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі», – сказав Трамп.

Трамп також знову повторив, що, на його думку, війна нібито не сталася б, якби він був президентом.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп навряд чи відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини. Він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа припинила критично важливу підтримку систем глушіння для українських військово-повітряних сил, що може значно послабити їхню здатність до повітряної протидії.