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Республіканці та демократи об'єдналися проти угоди Трампа з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Республіканці та демократи об'єдналися проти угоди Трампа з Росією
Сенатори звинуватили Трампа в порушенні санкцій через домовленість із Путіним
фото: Lawrence Jackson

Американські сенатори заявили про можливе порушення закону та зажадали пояснень від Білого дому щодо домовленості з Кремлем

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій виступила проти рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива. Законодавці закликали адміністрацію Білого дому негайно переглянути свою позицію, оскільки вважають домовленість із Росією такою, що суперечить американському законодавству. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico

У спільній заяві сенатори наголосили, що рішення Трампа суперечить закону про заборону імпорту російських енергоресурсів, ухваленому у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Рішення президента Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива в США прямо суперечить цьому закону», – йдеться в заяві законодавців.

Окреме невдоволення сенаторів викликала процедура ухвалення рішення. За їхніми словами, адміністрація президента не провела консультацій із Конгресом перед призупиненням енергетичних санкцій проти Росії.

Крім того, Білий дім не надав законодавцям жодних пояснень щодо причин такого кроку. Сенатори вважають, що рішення про відновлення імпорту російського дизельного палива потребує перегляду.

Серед підписантів спільної заяви опинилися одразу четверо представників Республіканської партії, до якої належить і сам Дональд Трамп. Зокрема, проти домовленості виступили сенатори Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс та Джон Кертіс.

До республіканців приєдналася сенаторка-демократка Джин Шахін, яка є провідною представницею Демократичної партії в комітеті Сенату з міжнародних відносин.

Сенатори також наголосили, що Сполучені Штати не повинні створювати додаткові можливості для фінансування Росії, поки триває її війна проти України.

«Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, доки Росія продовжує вбивати мирних жителів України. Адміністрація має негайно змінити курс», – наголосили законодавці.

Водночас у заяві сенаторів не уточнюється, яких саме додаткових кроків вони вимагатимуть від адміністрації Трампа, якщо рішення щодо імпорту російського дизельного палива залишиться чинним.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після переговорів американський президент заявив, що досяг домовленості про постачання російського дизельного палива до Сполучених Штатів.

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Теги: росія Дональд Трамп Сенат США

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