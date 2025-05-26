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США не хочуть безкоштовно передавати Україні Patriot, але є нюанс – WP

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США не хочуть безкоштовно передавати Україні Patriot, але є нюанс – WP
Україна потребує систем протиповітряної оборони Patriot
фото: US Army

The Washington Post зауважує, що брак ракет в Україні до комплексів Patriot став особливо відчутним 25-26 травня

Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, оскільки запаси, надані за часів адміністрації Джо Байдена, майже вичерпано. Тим часом нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа не демонструє поспіху в питанні нових поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, попри постійні атаки Росії безпілотниками та крилатими ракетами, найбільшу загрозу для України становлять саме балістичні ракети. Ефективно протидіяти їм наразі можливо лише за допомогою систем Patriot.

У матеріалі наголошується, що брак ракет до комплексів Patriot став особливо відчутним 25-26 травня. У ці дні Україна не змогла збити жодної з дев’яти російських балістичних ракет, дві з яких були націлені на Київ.

За словами українських посадовців, адміністрація Трампа, ймовірно, погодиться продати Україні системи Patriot, однак не планує передавати їх у рамках військової допомоги. Крім того, тривають спроби знайти ще одну батарею Patriot у країнах Європи, однак результатів поки немає. Кожна держава усвідомлює, що передача такого комплексу – це не лише політичне, а й стратегічне рішення, яке впливає на її власну безпеку.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп відмовився продавати Україні за $50 млрд зенітні ракетні комплекси Patriot. Він ще до вступу на посаду чітко дав зрозуміти, що більше не бажає надавати Україні безкоштовну допомогу. Тоді українська влада запропонувала купити у США сотні ракет «Патріот» по 5,5 млн євро за штуку, використовуючи фінансові ресурси ЄС і заморожені російські активи.

Нагадаємо, що Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького канцлера Фрідріха Мерца.

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Теги: системи ППО Україна США Patriot

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