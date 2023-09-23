Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки

Передача далекобійних ракет імовірна в майбутньому, але зараз офіційної інформації щодо цього немає

Білий дім наразі не підтверджує інформацію про плани США надати Україні далекобійні ракети Atacms. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

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«Президент (Джо Байден – «Главком») уже говорив неодноразово, що передача Atacms імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її», – заявила посадовиця.

За словами Жан-П'єр, під час зустрічі президента Байдена та українського колеги Володимира Зеленського, перший надіслав світові потужний сигнал про те, що США й надалі підтримувать Україну. Підтвердженням цьому послугував новий пакет оборонної допомоги.

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Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що очільник США Джо Байден повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією.

До слова, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом очільник США прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет Atacms.

При цьому радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США поки не передаватимуть Україні Atacms, але в майбутньому це питання може зʼявитися на порядку денному.