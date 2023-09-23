Головна Світ Політика
search button user button menu button

Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки
Ракета Atacms
фото: armyinform.com.ua

Передача далекобійних ракет імовірна в майбутньому, але зараз офіційної інформації щодо цього немає

Білий дім наразі не підтверджує інформацію про плани США надати Україні далекобійні ракети Atacms. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Президент (Джо Байден – «Главком») уже говорив неодноразово, що передача Atacms імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її», – заявила посадовиця.

За словами Жан-П'єр, під час зустрічі президента Байдена та українського колеги Володимира Зеленського, перший надіслав світові потужний сигнал про те, що США й надалі підтримувать Україну. Підтвердженням цьому послугував новий пакет оборонної допомоги.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Нагадаємо, вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що очільник США Джо Байден повідомив президенту Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії Atacms для допомоги у війні з Росією.

До слова, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом очільник США прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет Atacms.

При цьому радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що США поки не передаватимуть Україні Atacms, але в майбутньому це питання може зʼявитися на порядку денному.

Теги: США Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський вкотре зустрівся із президентом США Джо Байденом
Ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні
Вчора, 14:54
Захід серйозно допомагає Україні з озброєнням
Чотири найбільш поширені міфи про військову допомогу Україні
14 вересня, 16:37
Міністерство юстиції США стверджує, що росіянин також брав участь у незаконній мережі закупівель, яка постачала мікроелектроніку військового класу кінцевим користувачам у Росії
США арештували росіянина, який постачав товари подвійного призначення для РФ
19 вересня, 01:07

Політика

The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні
The Wall Street Journal з’ясувала, що пришвидшить передачу ракет Taurus Україні
Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки
Atacms для України. Білий дім прокоментував чутки
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
The New York Times: Візит Зеленського до США вказав на «розкол» між союзниками
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Британська розвідка повідомила про втрати в одному з найелітніших полків РФ
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід
Росія визнає, що вкрала Крим. Кремль почав шукати вихід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Боррель розповів, які наслідки матиме членство України в ЄС
14K
Італія ухвалила дуже жорстке рішення щодо незаконної міграції
5433
Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера
4884
У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи
4812
Колишній генсек НАТО повідомив, як вгамувати загарбницькі амбіції Путіна
4576
Байден пообіцяв Зеленському невелику кількість ракет Atacms – ЗМІ

Новини

Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
Сьогодні, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
Вчора, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту