Фантастична невдячність. Палестинці принизили Путіна на весь світ

Стільки років підгодовував палестинських бойовиків, стільки ресурсів в них вгатив, а ті першими оголосили світу про його неспроможність

В російських ЗМІ з'явилось цікаве повідомлення: Росії не вдалось переконати Ізраїль та ХАМАС довірити йому роль посередника у досягненні миру. «Президент Росії Володимир Путін більше не займається питанням врегулювання конфлікту на Близькому Сході», – говорить джерело в Москві.

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«Прем'єр Ізраїлю відмовився від посередницької місії Росії і дав зрозуміти, що Росія могла б допомогти Ізраїлю уникнути терористичної атаки», – підтвердило джерело в уряді Ізраїлю.

Американські джерела пишуть, що палестинська організація ХАМАС хоче посередництва США, а не Росії. Ймовірно, Путін планував стати посередником. Проте сторони конфлікту відкинули його місію.

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Переговори – це про гарантії і спроможність їх надати та утримати. Отже, ані Ізраїль, ані ХАМАС не мають підстав вірити в реальні спроможності Росії серйозно впливати на ситуацію в регіоні і в світі, досягати домовленостей з арабським світом.

Тобто попри всі загравання ХАМАС з Кремлем, попри всі прямі і непрямі (через Сирію, Іран) контакти задля фінансування, постачання зброї, технічної і військової підготовки палестинці все ж воліють обрати США як посередника і гаранта домовленостей. Бо США – можуть, а Путін – ні.

Це ми опустимо момент, що Ізраїль в курсі ступеню залученості Кремля до нападу. Крім реплік про «поки відсутність достатніх доказів» (співучасті Росії в підготовці нападу), маємо і відомості про цю заяву Беньяміна Нетаньягу: Кремль знав, але не попередив Ізраїль. За таких умов довіряти роль посередника Путіну доволі абсурдно, навіть якби він зберіг досі достатній вплив.

Але отут Путіну має бути прикро. Стільки років підгодовував палестинських бойовиків, стільки ресурсів в них вгатив, такі розгалужені схеми сприяння створив – а ті першими оголосили світу про його неспроможність. Фантастична невдячність.